Bussoppgjøret godtatt, ingen ny streik

Det blir ingen ny busstreik etter at arbeidstakerorganisasjonene har sagt ja til lønnsoppgjøret for bussjåfører.

Arbeidstakerorganisasjonene meddelte Riksmekleren fredag at medlemmene har sagt til lønnsoppgjøret for bussjåfører. Det blir dermed ingen ny streik. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: 23. oktober 2020 12:14

– Vi er glade for at oppgjøret nå er endelig godkjent, og at ny konflikt unngås. Dermed kan passasjerene stole på at bussene kjører som vanlig til jobb, skole og fritidsaktiviteter, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

Det ble brudd i meklingen om bussoppgjøret 20. september, og alle sjåfører i Oslo og Viken ble tatt ut i streik samme dag. Etter elleve dager ble streiken avsluttet. På det meste var over 8.000 av landets 12.000 bussjåfører i streik inntil partene ble enige om et nytt oppgjør med Riksmeklerens bistand.

– Arbeidsgiversiden strakte seg langt for å oppnå enighet 1. oktober. Blant annet fikk sjåførene kompensasjon for moderate tillegg under samordnet hovedoppgjør i 2018. Gjennomsnittlig årslønn for bussjåfører vil etter oppgjøret ligge på 463.000 kroner, sier Stordrange.

Her kan du lese mer om Lønnsoppgjøret Buss Streik