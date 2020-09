Fjord Line varsler permitteringer

Ledelsen i selskapet sitter mandag i møter for å diskutere kostnadskutt. I løpet av de neste dagene vil det bli permitteringer, opplyser kommunikasjonsjef Flemming Hofmann Tveitan.

– Inntektsgrunnlaget er forsvunnet. Det er klart forretningsmodellen blir dårlig når vi ikke har steder å reise til, sier han til E24.

Sandefjords Blad omtalte saken først.

Selskapet har rundt 700 ansatte. Antallet varierer ut i fra sesong.

Ifølge avisen har rederiet tidligere permittert 18 personer, som følge av at skip ligger til kai.

– Vi vet at det kommer permitteringer, men vi vet ikke hvor mange og hvem det er snakk om, sier Tveitan til E24 mandag ettermiddag.

Han legger til at det trolig vil komme mer informasjon i løpet av de neste dagene. Tveitan opplyser at han så langt ikke er kjent med at det vil bli oppsigelser i selskapet.

– Jeg håper virkelig ikke det, sier han til E24.

Tidligere i september ble det kjent at Color Line kutter rundt 300 årsverk.

Reiselivsbransjen er blant de hardest rammede av coronapandemien, og Color Line opplyste at de må redusere kostnadene med 250 millioner fra og med neste år.

– Vi ser at Danmark ikke har noen god kurve. Det ser litt bedre ut i Sverige, men FHI har fortsatt sine generelle reiseråd. Når de ber om at man kun skal foreta helt nødvendige reiser, er det vanskelig for oss å gå imot det, sier Tveitan i Fjord Line mandag.

