Kraftige reaksjoner på fortsatt nedstengt Oslo: - Vi lever på en knivsegg

Oslo kommune fortsetter å holde butikkene på kjøpesenter, treningssentre og ølkraner stengt. Nyheten møter blandede reaksjoner i bransjene.

INGEN ALKOHOLSERVERING: Serveringssteder i Oslo kan ikke selge alkohol etter onsdagens pressekonferanse. Vis mer byoutline Terje Bendiksby

Etter at regjeringen valgte å skrote tiltakssonene i Oslo-området tirsdag, var det knyttet en viss spenning til Oslo kommunes pressekonferanse onsdag ettermiddag. Men beskjeden fra byrådsleder Raymond Johansen var tydelig:

Den forsiktige gjenåpningen av Oslo fortsetter, men fortsatt gjelder de fleste tiltakene i den sosiale nedstengningen som ble innført tidlig i november.

Dermed fortsetter skjenkestoppen, mens hverken treningssentre eller butikker på kjøpesentre får holde åpent.

– Sjokkert og skuffet

– Jeg er veldig overrasket, sjokkert og skuffet, sier direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke Handel.

Virke Handel reagerer kraftig på at de fleste butikker i kjøpesentre i Oslo fortsatt må holde stengt etter at hovedstaden igjen får bestemme tiltaksnivået.

– Nå har vi vært tydelige over lang tid og fremlagt dokumentasjon på at det å stenge butikker i kjøpesentre og varehus virker mot sin hensikt smittevernmessig, sier Andersen.

– Det fører bare til at folk må handle på færre butikker, færre kvadratmeter og det fører til at man setter seg i bilen og kjører til nærmeste åpne kjøpesenter på den andre siden av kommunegrensen – stikk i strid med intensjonen med tiltakene som er å forhindre mobilitet. Så dette henger rett og slett ikke på greip, sier han.

SKUFFET: Direktør for handel i Virke, Harald Jachwitz Andersen. Vis mer byoutline Heiko Junge / NTB

Virke-direktøren peker på at Ikea på Furuset i Oslo må holde stengt, mens Ikea på Slependen i Asker kan åpne.

– Det får noen helt merkelige utslag. Da blir det nok folksomt på Ikea på Slependen, sier Andersen.

Direktøren er skuffet over at det ikke har vært noen dialog med Oslo kommune i forkant av at nedstengingen av kjøpesenter nå forlenges.

– Vi er gjerne med på å ta på oss strengere skjerpede smitteverntiltak: Mer besøkskontroll, vi kan regulere trafikken, færre besøkende i butikkene på kjøpesentrene, vi kan vaske mer, vi kan sette opp vakthold. Men, kom til oss, sett dere ned sammen med oss, så finner vi ut av dette på en måte som gjør at vi kan holde slusene åpne og spre folk over størst mulig areal. Vi er veldig skuffet over at vi ikke blir invitert til bords for å diskutere løsninger som fungerer godt for alle parter, sier direktøren.

STENGT: Treningssentrene i Oslo får ikke åpne etter onsdagens lettelser i restriksjoner. Vis mer byoutline Odin Jæger/E24

Mener kommunen kunne gjort mer

Treningssenterkjeden Sats mener at byrådsleder Raymond Johansen kunne gjort mer for voksne i Oslo, for å få til trening og gjenåpne sentrene.

– Vi er skuffet. Vi har gjenåpnet treningssentre i kommuner utenfor Oslo på en trygg måte, og byråden kunne ha sett på dette og vært mer åpen for alternative løsninger, sier leder for Sats Norge, Wenche Evertsen.

Siden smittetallene i noen bydeler nå har lavt smittetrykk, mener hun at det er mulig å få til en gjenåpning av treningssentrene for innbyggere med bostedsadresse der. Dette er et tiltak de har lyktes med i andre kommuner.

Etter nedstengningen i mars i fjor har treningssentrene i Oslo snart vært stengt i syv måneder.

– Vi har forståelse for at vi må fortsatt ha strenge smitteverntiltak i Oslo, men vi mener også at vi har vist at Sats har så strenge smitteverntiltak at det er trygt å trene på våre treningssentre. Nå håper vi innstendig at Raymond Johansen gjenåpner treningssentrene om to uker, sier Evertsen.

– Lever på en knivsegg

– Vi lever på en knivsegg, sier daglig leder Karl-Henning Svendsen i Noho Norway, og legger til at han ser aktører i servicebransjen falle fra hver uke.

Selskapet driver flere av Oslos største utesteder, som Kulturhuset, Prindsens Hage og Oslo Camping. Svendsen forteller at han hverken er skuffet, glad eller overrasket over dagens nyheter fra rådhuset i Oslo.

– Det er som forventet, sier han.

Lillestrøm åpner ølkranene til matservering fra og med natt til torsdag, og Svendsen hadde håpet at Oslo kommune hadde lagt seg på samme linje.

– Det er vanskelig å tjene penger på det, men vi kunne skapt litt aktivitet, sier Svendsen.

I november stengte Noho Norway flere av sine utesteder og permitterte mange av sine ansatte.

Dermed har de hatt stengt i litt over tre måneder. I tillegg var 2020 et år hvor det var strenge restriksjoner frem til sommeren. Selve sommeren beskriver han som dårlig, og høsten brakte nye restriksjoner.

Noho Norway har ikke mulighet til å gjenåpne utestedene sine før vaksineringen har kommet så langt at det er liten sannsynlighet for at de må stenge igjen, eller at staten kan garantere for at de får dekket tapt varelager og permitteringer om de må stenge igjen.

Svendsen opplyser at de går med 20 prosent underskudd hver måned for tiden, men han er optimistisk og håper de i hvert fall skal klare seg frem til sommeren.

– 2020–21 blir nok et tøft år, men vi håper at vi skal «break even» i hvert fall, ikke tape så mye som i 2020, for det blir tøft, sier han.

LUKKET: Senterleder Unni Merethe Aasgaard er skuffet over å ikke få åpne Storo senter igjen. Vis mer byoutline TERJE PEDERSEN

– Skuffet

– Vi ble skuffet, jeg må si det, sier senterleder Unni Merethe Aasgaard ved Storo Storsenter.

– Vi hadde håpet at vi kunne åpne, på samme måte som sentrene rundt oss gjør. Vi må bare stå i dette her, og fortsette det gode arbeidet vi har gjort så langt, fortsetter hun.

Aasgaard forteller at det viktigste for dem er at det finnes et alternativt tilbud, og trekker frem at flere butikker har startet med blant annet ulike klikk og hent-ordninger og liveshopping gjennom ulike sosiale plattformer.

Selv om handelen nå skrus mer over på nett er ikke Aasgaard bekymret over langtidseffekten for kjøpesentrene.

– Veldig mange kunder ringer hver eneste dag og spør om vi har åpnet opp alle butikkene. Nå har folk lyst til å komme ut og handle vårtøy, og da ønsker mange å prøve dette. Så jeg tenker at et kjøpesenter å dra til, kjenne litt på sosiale, møte venner og se andre mennesker er noe som gjør at vi absolutt har livets rett, sier senterlederen.

