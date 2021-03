Toppsjef om 100-milliarders milepæl: – Ville sagt det var umulig

Kiwi-eier Norgesgruppen befester sin posisjonen som Norges mektigste dagligvarekonsern, og toppsjefen tror også 2021 vil bli et sterkt år.

TOPPSJEF: Runar Hollevik har ledet Norgesgruppen siden 2016. Vis mer byoutline Stein J. Bjørge

Hver eneste dag gjennom 2020 trillet det i snitt inn over en kvart milliarder kroner i Norgesgruppen, nærmere bestemt 278 millioner kroner.

– Det er lett å fokusere på den veksten vi har fått, men det at vi klarer å levere den veksten i det året som har gått nesten uten nedetid er også viktig å ta med seg, sier Norgesgruppen-topp Runar Hollevik.

– Du er vel enig i at dere står igjen som en av de store vinnerne etter fjoråret?

– Ja, vi er veldig ydmyke. Men mange i vår virksomhet har også merket motbakke, og vi hadde på det meste 800 permitterte, sier Hollevik som sier den delen av konsernet som jobber mot serveringsmarkedet har fått det tøft.

Totalt har likevel Norgesgruppen ansatt 3.000 nye medarbeidere i løpet av fjoråret.

Vekstmaskin

Etter et år som 2020 er det nyttig å se det historiske bildet for å forstå hvor store Norgesgruppen har vokst seg.

For ti år siden hadde dagligvarekonsernet driftsinntekter på 55 milliarder kroner. Det beløpet har etter pandemiens første år økt med 84,5 prosent til 101,5 milliarder kroner.

– Hva hadde du sagt hvis jeg fortalte deg i januar 2020 at omsetningen dette året ville passere 100 milliarder kroner?

– Målet vårt var noen og nitti milliarder, så da det jeg sagt at det ville være umulig, sier Hollevik.

Konsernsjefen tror også 2021 blir innbringende.

– Vi ser for oss et krevende år, men ja, med et godt første halvår som har mange av de samme effektene som i 2020.

EIER: Johan johannson og familien eier rett over 74 prosent av Norgesgruppen, og har gjort Johannson til Norges tredje rikeste person, ifølge Kapital. Vis mer byoutline Roald, Berit / NTB scanpix

Norgesgruppen har også blitt en utbyttemaskin for eierne, som foreslår et rekordhøyt utbytte på 936 millioner kroner for 2020.

De siste ti årene har Norgesgruppen forslått utbetalinger på til sammen 6,3 milliarder kroner.

Dyre dagligvarer

Men 2020 har også vært et år hvor dagligvarebransjen har blitt heftig debattert, også i Stortinget, som nylig banket gjennom nye tiltak som skal forbedre konkurransen i markedet.

Blant annet må Konkurransetilsynet fra nå av sørge for at store forskjeller i innkjøpsbetingelser fra dominerende leverandører er saklig begrunnet, og at slike leverandører også må grunngi store forskjeller i innkjøpspriser.

– Det tiltaket som vi har veldig på vakt mot er at man skal blande seg inn i frie forhandlinger mellom kjedene og spesielt store leverandører, fordi det er viktig å ha god kjøpermakt og presse prisene ned slik at prisene mot forbruker kan holdes, sier Hollevik.

For dere leverandører og Norgesgruppens konkurrenter mener loven må tolkes på en annen måte enn tidligere, mener Hollevik at konsernet kan forholde seg til konkurranseloven slik de alltid har gjort.

Dette er Norgesgruppen Av Norgesgruppens omsetning på nær 102 milliarder kroner, så kommer 68,8 milliarder av detaljhandel, og 34,3 milliarder fra grossistvirksomheten Asko.

Konsernet eier kjedekonseptene Kiwi, Joker, Spar og Meny, i tillegg til grossisten Asko.

Selskapet har også en rekke egne merkevarer som Unil (kjent for First Price), Joh. Johannson Kaffe, Matbørsen, Bakehuset. I tillegg eier også selskapet kioskkjedene Mix og Deli de Luca, og halvparten av restaurantkjeden Big Horn Steakhouse og Kaffebrenneriet.

Norgesgruppen er også store innen eiendom, både butikklokaler og annen eiendom. Virksomheten hadde en omsetning på 432 millioner kroner i fjor. I tillegg eier selskapet 41,8 prosent av Scala Eiendom som eier, utvikler og forvalter kjøpesentereiendom.

Også Norges største taxfree-selskap, Travel Retail Norway eier Norgesgruppen halvparten av, det samme med bokhandleren Norli, Eurocash, og eier også 45,5 prosent av frukt- og grønleverandøren Bama. Vis mer vg-expand-down

– Men merker dere at leverandørene dere forhandler med påvirkes at Stortingets politikk?

– Det er nok mange leverandører som tenker dette er gode argumenter å ta med seg inn i forhandlingene, at de ikke kan gi oss bedre priser, men vi møter opp i forhandlingene med like gode argumenter for å få bedre priser, sier Hollevik.

Til tross for at volumene i dagligvarebransjen aldri har vært høyere, kom ikke det forbrukeren til gode i 2020.

Til sammen hadde dagligvareprisene høyeste årsvekst på 11 år, ifølge SSB.

Norgesgruppen peker på at årsveksten fra februar 2020 til februar 2021 er på skarve 0,1 prosent, og at annen prisvekst kan forklares av makrofaktorer, særlig råvareprisene på det globale markedet og valutakursen.

Nye konsepter på trappene

Det samlede markedet for mat i Norge er på rundt 310 milliarder kroner, og det er hardt kamp om kundene.

Dagligvarebransjen har vokst forsiktig frem til 2020, mens den store veksten har de siste årene vært innen serveringsbransjen (restaurant, kafé, takeaway, journ.anm.) og bredt vareutvalg med aktører som Europris og Normal, som stjeler kunder fra Norgesgruppens kjeder.

– Alle vil jo inn i dette markedet, også en del utenlandske sier Hollevik peker på at den amerikanske lavprisgiganten Costco nylig etablerte seg i Sverige. Også Amazon, som satser på dagligvare, har etablert seg på andre siden av grensen.

– Betyr det at det kommer noen nye konsepter fra dere i 2021?

– Det kan jeg ikke si noe om nå, men at det kommer, det kan du skrive, sier Hollevik

