En liten fjellkommune bruker mer på netthandel enn resten av landet

Selv om Oslo er en av kommunene som har høyest netthandelsvekst under coronakrisen, er det fremdeles distriktene som fyller handlekurven på nett til randen.

Bykle er en av Sørlandets kjente hyttekommuner, men er også den kommunen i Norge hvor innbyggerne bruker mest penger på netthandel. Vis mer byoutline Tor Erik Schrøder

1. november 2020

Det er nemlig hyttekommunen Bykle som har landets mest ihuga netthandlere, sammen med øya Røst i Nordland, ifølge netthandeltall fra betalingsselskapet Klarna. De to kommunene er der hvor nordmenn bruker mest penger på netthandel.

Bykle er også kommunen med de innbyggerne som handler for mest per bestilling. Tallene viser at Bykle-innbyggerne har 73 prosent høyere pengebruk enn snittet for resten av landet.

Dette står i sterk kontrast til Agder som er det fylket Bykle tilhører, og som handler minst på nett av alle regionene i Norge.

Sett bort ifra Bykle, er det verdt å nevne at ni av ti kommuner på topplisten over de kommunene hvor innbyggerne bruker mest på netthandel er i Nord-Norge.

Dataen er hentet fra Klarnas salgsstatistikk som følger utviklingen for 7.100 nettbutikker, og tilsvarer mellom en tredjedel og halvparten av all norsk netthandel.

Se den fulle oversikten under som viser hvilke kommuner som handler mest på nett sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Langt til byen

Bykle-ordfører Jon Rolf Næss sier han ble «litt overrasket» over at kommunen topper listen da E24 tok kontakt – og sier han umiddelbart ikke har en god forklaring på resultatet.

– Jeg synes det egentlig er litt negativt. Vi vil jo at folk skal handle i de lokale butikkene. Vi har kanskje en moderne befolkning, sier Næss.

Han trekker frem at en mulig forklaring kan være de mange elevene som bor på hybel i Bykle for å gå på den lokale videregående skolen.

Dessuten er det langt til de store kjøpesentrene. Nærmeste plass er Kristiansand – som ligger hele 20 mil unna Bykle med bil.

– Det er nok naturlig at en del i distriktskommunene handler på nett, sier ordføreren.

Bykle-ordfører Jon Rolf Næss har ikke umiddelbart en god forklaring på hvorfor nettopp Bykle topper listen. Vis mer byoutline Tore Meek/ NTB

Oslo er vekstvinner – peker på høy smitte

Stort utvalg og mange butikker gjør at de store byene sjeldent utmerker seg på netthandel-statikken.

Men det har coronakrisen forandret ettersom smitten har vært høy i hovedstaden, og har gjort at folk har blitt bedt om å holde seg innendørs.

– Det at Oslo, som har den høyeste tettheten av fysiske butikker i Norge, har hatt en vekst som ligger hele 14 prosent over gjennomsnittsveksten i Norge så langt i år skyldes i stor grad coronapandemien, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Posten meldte ved utgangen av andre kvartal 2020 en netthandel-økning på 60 prosent. Bildet under er fra en annen anledning enn coronakrisen. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes

Corona – en tidsmaskin for netthandel

Store deler av den norske handelsbransjen har tjent godt på coronakrisen, men netthandelselskapene har stått i en særklasse.

E24 har snakket med flere netthandelselskaper som har sett allerede høy omsetningsvekst ta helt av. Sports- og turutstyrsselskapet Milrab anslår at omsetningen passerer 500 millioner kroner i 2020 med rundt 300 prosent vekst.

En mer tradisjonelle aktør er Kondomeriet som i krisen har fått en netthandelandel av omsetningen på 50 prosent, opp 20 prosent fra året tidligere.

I tillegg har man de tradisjonelle aktørene som ikke har vært særlig til stede i egne nettkanaler som nå prøver seg, deriblant Brav, selskapet bak Swix, Ulvang og Hard Rock, som jobber med egne nettkanaler i disse dager.

