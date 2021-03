Regionale tiltak innføres i ti kommuner i Nordland for å slå ned sørafrikansk mutasjon

Regjeringen innfører regionale tiltak i ti kommuner i Nordland. Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til lørdag 13. mars og til og med fredag 19. mars.

– Bodø kommune har de siste dagene registrert økende spredning av den sørafrikanske virusvarianten, og det er en høy andel av ukjente smitteveier, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Tiltakene blir innført etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra Statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, skriver regjeringen på sine nettsider.

Høyt tiltaksnivå

Det blir innført et tiltaksnivå A i Bodø, som er et «særlig høyt tiltaksnivå». Det betyr blant annet påpud med hjemmekontor for dem som kan, stengte butikker og gult nivå på barnehager og skoler. Her har Bodø varslet at de innfører rødt nivå.

I kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold innføres det tiltaksnivå C, som klassifiseres som «ganske høyt tiltaksnivå». Da kan butikker holde åpent, men også her er det påpud med hjemmekontor for dem som kan og gult nivå på skoler og barnehager.

Tor Claudi, kommuneoverlege i Bodø kommune, sier til NRK at store deler av Bodø kommune vil stenges ned fra midnatt natt til lørdag. Han sier også at kommunen har fått bekreftet engelsk virusmutasjon.

Prøver å slå ned utbruddet

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen sier til nyhetskanalen at målet er å slå ned utbruddet i Bodø.

– Situasjonen er definitivt så alvorlig. Det smittevernfaglige i denne situasjonen er grundig gjennomdrøftet. Viruset er svært vanskelig å få kontroll på og vi har ikke klart å slå ned dette utbruddet, sier han.

Han legger også til at han er bekymret for at den nye varianten eventuelt skal blande seg med den sørafrikanske virusmutasjonen

Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut fredag 19. mars.

