Uenige om dagligvareforslag: Den ene tror prisene vil øke – den andre tror de vil falle

Mens Kiwi-eier Norgesgruppen er skeptiske til deler av merknadene fra næringskomiteen om konkurransen i dagligvarebransjen, jubler Kolonial.no over å «endelig bli trodd» av politikerne.

Kolonial-topp Karl Munthe-Kaas og Norgesgruppens kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud er uenige om hvordan Stortingets dagligvarevedtak vil påvirke bransjen og prisene ut til forbruker. Vis mer byoutline Foto: Krister Sørbø og Hanna Kristin Hjardar/E24

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Dette er «slam dunk» og full uttelling for oss, sier Karl Munthe-Kaas, Kolonial-toppen som nærmest har blitt frontfigur for den delen av bransjen som mener konkurransen i dagligvaremarkedet er usunn.

Arbeidspartiet, SV og Frp gikk forrige uke inn for et forslag i innstillingen til dagligvaremeldingen, som sier at store forskjeller i innkjøpsbetingelser fra dominerende leverandører som ikke kan saklig begrunnes, er konkurranseskadelig.

Dette mener selskaper som Rema, Coop og Kolonial er en nøkkel til å oppnå langt bedre innkjøpsbetingelser for seg selv. De tror at det ikke vil være mulig for dominerende leverandører å saklig begrunne innkjøpsfordelene som gis til deres største konkurrent, Norgesgruppen.

– Det føles helt vanvittig godt å bli trodd av politikerne etter å ha kjempet i tre år, hvor vi har tatt en risiko ved å legge oss ut med store leverandører som vi er avhengige av, sier Munthe-Kaas, som har begynt feiringen før Stortinget har gjennomført voteringen.

Innstillingen og merknadene skal voteres over tirsdag 2. februar.

Les også Opposisjonen med flertall: Vil instruere Konkurransetilsynet til å hindre usaklige innkjøpsbetingelser

Les også Har solgt «grensevarer» for rekordbeløp – nå får de ny hjelp av Stortinget

Tror på priskrig

Samtidig som Kolonial-gründeren er fornøyd, sier Kiwi-eier Norgesgruppen at selv om det er positive elementer i meldingen, er de skeptiske til deler av innholdet.

– Jeg mener mange av forslagene kan ha utilsiktede virkninger og at effekten vil bli høyere priser ut til forbruker, sier kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen, Stein Rømmerud.

– Men dette handler vel hovedsakelig om at Konkurransetilsynet skal sørge for at dominerende leverandører ikke kan gi svært ulike innkjøpsbetingelser om det ikke er saklig begrunnet?

– Dette har jo blitt diskutert mye nå, og vi stiller oss skeptiske til å regulere markedet ytterligere. Vi har tatt rollen som prispresser gjennom Kiwi, og markedet har fulgt etter, men vår evne til å være prispresser utfordres om forhandlingene reguleres ytterligere.

Munthe-Kaas er av en annen oppfatning, og sier norske kunder kan forvente seg en ny priskrig.

– Dette betyr at Kolonial.no vil få vesentlig lavere innkjøpspriser. Hvis dette spiller seg ut, vil vi få 5–7 prosent lavere innkjøpspriser, og da vil det bli mye billigere å få maten levert på døren.

Les også Rune betaler gladelig 45 kroner for ei pølse så lenge han får øl

Orklas kommunikasjonsdirektør, Håkon Mageli, mener stortingsmeldingen er god, og påpeker at han er fornøyd med at maktkonsentrasjonen på kjedeleddet ble tydeliggjort. Vis mer byoutline Lynau, Jan Petter

Uenigheter om gjennombrudd

– Dette er en ny lovforståelse. Nå har man slått fast at prisdiskriminering skader konkurransen mellom kjedene, sier Munthe-Kaas.

Norges største leverandører til dagligvarebransjen er Orkla.

Kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli sier de også er fornøyd med innstillingen fra næringskomiteen.

Han påpeker likevel at bransjen ikke løser sine problemer ved å bare se på leverandørene.

– Aktører som Kolonial.no og Rema mener dette er et nytt gjennombrudd, at et flertall på Stortinget bemerker at det er konkurranseskadelig at dominerende leverandører gir ulike innkjøpsbetingelser uten saklig årsak. Er du enig?

– Jeg leser det ikke slik at det er noe nytt lovforslag her. Det som omtales i merknaden er etter vår oppfatning et bransjeproblem, sier Mageli.

– Men tror du at merknadene fra komiteen vil påvirke dere og hvordan dere jobber?

– Det kommer helt an på rammebetingelsene som settes, men jeg tror uansett det vil være reelle forhandlinger. Vår bransje settes tross alt ikke under administrasjon.

Rema-sjef Trond Bentestuen kaller i likhet med Kolonial-sjefen innstillingen fra næringskomiteen for et gjennombrudd. Vis mer byoutline Krister Sørbø

Lover at prisfallet skal følge innkjøpsbetingelsene

Rema 1000-topp Trond Bentestuen er også blant dem som kaller seg vinnere etter næringskomiteens innstilling.

– Gitt at innstillingen og merknadene med flertall på Stortinget blir vedtatt, så mener vi dette er et gjennombrudd, sier han og legger til:

– Jeg ser i så fall frem til mer veiledning fra Konkurransetilsynet om hvordan man skal forstå loven.

Han sier i likhet med Munthe-Kaas at prisene til forbruker i så fall vil falle.

– Om dette går gjennom så ser jeg frem til mer veiledning fra Konkurransetilsynet om hvordan man skal forstå loven.

Konkurransetilsynets gjennomgang viser at Norgesgruppen fikk så mye som 15 prosent bedre innkjøpsbetingelser enn konkurrentene i Coop og Rema.