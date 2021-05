«Nye» Norwegian er klar: Forlater konkursbeskyttelsen med friske milliarder

Med seks milliarder kroner i frisk kapital heises Norwegian-flagget til topps utenfor hovedkontoret på Fornebu. Selskapet kan nå markere avslutningen på ett år med krise, rekonstruksjon og omfattende rettsprosesser.

Norwegian feirer onsdag at de forlater konkursbeskyttelsen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

FORNEBU (E24): – Vi har kommet oss gjennom tunnelen og det er en befrielse å se lyset og puste friks luft igjen, sier konsernsjef Jacob Schram fra podiet på en pressesamling på selskapets hovedkontor.

Onsdag markerer nemlig Norwegian avslutningen på et drøyt år med coronakrise, rekonstruksjon og omfattende rettsprosesser i både Irland og Norge.

Onsdag formiddag bekrefter selskapet at de nå har innfridd vilkårene for å forlate konkursbeskyttelsen.

– I dag har vi skrevet historie. Ikke bare Norwegian-historie, ikke bare luftfartshistorie, men også Norges historie, sier Schram.

Det var i fjor vår at coronakrisen rammet flytrafikken verden over, noe som traff Norwegian hardt.

I mars i fjor ble nesten alle selskapets fly satt på bakken, og Norwegian satt i gang arbeidet med sin første redningspakke og restrukturering.

Den kom på plass før sommeren, men utover høsten trengte selskapet imidlertid mer hjelp. Selskapet søkte i november og desember om konkursbeskyttelse i Irland og Norge i et forsøk på å redde selskapet på nytt.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

Målet var å få igjennom en redningsplan, som blant annet tvang selskapet til å kvitte seg med både gjeld og en rekke fly. Norwegian måtte også droppe satsingen på langdistanse.

Nå står Norwegian klar for et nytt kapittel, med færre fly, mindre gjeld og friske penger på bok. Selskapet har lagt vekk ambisjonene om satsing på langdistanse, Argentina og andre markeder og skal nå fokusere på Norden og Norge.

Selskapet vil samtidig møte en tøff konkurranse fremover. I tillegg til etablerte aktører som SAS har den ungarske lavprisgiganten Wizz Air etablert seg på norsk innenriks, i tillegg til at en rekke tidligere Norwegian-topper har meldt overgang til det nye norske flyselskapet Flyr – som etter planen skal ha første avgang 30. juni.

– Har skapt finanshistorie

Konsernsjefen skrøt av alle de ansatte som har bidratt under den svært krevende situasjonen for Norwegian, men han dro frem én spesiell person og teamet hans – nemlig finansdirektør Geir Karlsen.

Karlsen og finansavdelingen har spilt en helt essensiell rolle i at Norwegian har klart å unngå konkurs, og heller fikk til en restrukturering som gjorde at selskapet har overlevd.

– Jeg vil påstå at Geir og teamet hans har skapt finanshistorie, både innenfor bransjen, men også innenfor finanssektoren, sier Schram.

Karlsen tok deretter selv plass på podiet for å fortelle om den strukturen som har blitt etablert, med mye mindre gjeld, friske penger på bok og lavere kostnader til drift og flyleie.

– Restruktureringen i Norwegian har foregått i to etapper. Den første var basert på en frivillig løsning. Deretter så vi at covid-19 situasjonen vedvarte, sier Karlsen om situasjonen i 2020 og fortsatte å fortelle om hva som har skjedd siden man fikk konkursbeskyttelse før jul:

– Spesielt gjennom de siste seks månedene har vi hatt en svært intens periode, vi har forhandlet med 30–40 finanshus og tusenvis av investorer, sier Karlsen og fortsetter:

– Jeg vil sørge for at vi benytter anledningen til at når covid-19 er over kommer vi ut som et sterkere selskap.

Slik ser Norwegians redningsplan ut

De viktigste punktene i redningsplanen til Norwegian er som følger:

Langdistansesatsingen med Boeing 787 Dreamliner legges ned

Antallet kortdistansefly (Boeing 737) skal mer enn halveres til 51 fly (tidligere 53 fly). Selskapet har så langt inngått avtaler for 4 eide og 44 leasede fly som skal driftes.

Flygjelden vil ende mellom 5,8 og 6,3 milliarder (tidligere anslått til 6,0 til 7,0 milliarder)

Total gjeld (brutto) skal reduseres til rundt 16 til 18 milliarder (tidligere anslått til mellom 16 og 20 milliarder)

Man skal fokusere på det norske og nordiske markedet, med ruter til de mest populære destinasjonene i Europa.

Det skal hentes inn 4,5 til 6,0 milliarder kroner i frisk kapital, fordelt slik: 400 millioner i emisjon mot eksisterende aksjonærer, inntil 3,73 milliarder fra nye investorer og inntil 1,875 milliarder i hybridkapital (hvorav staten stiller med 1,5 milliarder)

Usikret gjeld får igjen 5 prosent dividende i kontanter og aksjer i Norwegian

De eksisterende aksjonærene blir i utgangspunktet sittende med 4,6 prosent av selskapet, kreditorer 25,4 prosent og nye investorer med 70 prosent – inkludert de gamle aksjonærenes eventuelle deltagelse i vårens planlagte emisjon. Dette kan bli endret.

Norwegian opplyser at de gjennom de to restruktureringene som har skjedd siden pandemien slo inn har redusert gjelden med 62 til 65 milliarder kroner, og fjernet forpliktelser på flyordrer for totalt 85 milliarder.

Under en høring i Irland før påske kom det frem at Norwegian tror de vil ha totalt 3.300 ansatte etter restruktureringen. Norwegian hadde på det meste 10.215 ansatte ved utgangen av 2018.

