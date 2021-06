Har gitt over 15.000 virksomheter unntak fra innreiserestriksjonene

Ferske tall viser at det er langt flere som får reise inn i Norge tross innreiserestriksjoner, enn folk som får tommel ned for innreise.

INNREISE: En rekke norske virksomheter har måtte søke om å få inn arbeidere fra andre land de siste månedene. De fleste har fått unntak fra restriksjonene. Bildet er tatt i en annen anledning på Oslo Lufthavn. Vis mer byoutline Torstein Bøe

Til sammen har 15.219 søknader fra norske virksomheter endt med innreise og unntak fra de strenge reglene. Det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet datert 31.mai. Det er de som håndterer søknadene som kommer inn.

Samtidig har 10.601 søknader om unntak for innreiserestriksjoner fått rødt lys av direktoratet.

Med andre ord får 59 prosent av alle som søker om unntak fra innreiseforbudet komme inn i Norge.

Unntaksordningen skal ivareta behovet for nødvendig innreise «av hensyn til virksomheter, verdiskapning og sysselsetting».

Selv om over 10.000 har fått nei, viser innsyn E24 har fått fra direktoratet at kun tre selskaper har klaget på vedtak gjort. Direktoratet opplyser at det skyldes at det ikke er klagetilgang på vedtak, og at man må søke på nytt om man får avslag.

Sjøfartsdirektoratet gir ikke innsyn i hvilke selskaper som har fått unntak fra reglene eller søknadene som sendes inn, men E24 har fått innsyn i listen over alle som har søkt. På listen finner man blant annet Andøy Space Center som fikk avslag på sin søknad om innreise for en nyansatt finsk ansatt som satt på kritisk kompetanse.

FIKK TO AVSLAG: Andøya Space hadde ansatt en finsk flygeleder med kritisk kompetanse, men fikk ikke søknadene sine om unntak fra innreiserestriksjonene godkjent. Selskapet fikk likevel inn finnen på annet vis. Vis mer byoutline Harald Henden

Solgte leiligheten i Finland – kom ikke inn i Norge

Andøya Space som i disse dager jobber for fullt med å få sendt opp satellitter i verdensrommet ansatte i vår en ny flygeleder fra Finland, en type ekspertise selskapet mener det var umulig å oppdrive i Norge.

E24 har fått innsyn i dialogen mellom Andøya Space og Nærings- og fiskeridepartementet fra begynnelsen av mai. Den viser at romselskapet mener det er helt avgjørende for arbeidet deres at den nye flygelederen får flytte til Norge.

Men Sjøfartsdirektoratet hadde gitt dem avslag på søknaden to ganger.

– Ja, vi var litt fortvilet da vi fikk avslag, bekrefter driftsdirektør Ketil Olsen.

Finnen hadde da allerede solgt leiligheten i Finland, leid hus på Andenes hvor Andøya Space er lokalisert, og inngått avtale med flyttebyrå.

Til slutt kom flygelederen inn. Det var imidlertid ikke fordi han fikk søknaden hos direktoratet godkjent, men fordi han bodde i en region i Finland med svært lavt smittetrykk, og slapp inn i landet på «vanlig måte».

– Opplevde du prosessen som komplisert?

– Ja, det vil jeg si. Det var mange i bedriften som ble engasjert for å det til. Men det gikk seg heldigvis til, og jeg må si vi fikk gode tilbakemeldinger fra direktoratet underveis.

Får flere hundre søknader om dagen

Fra det ble mulig å søke om unntak fra innreiserestriksjonene tidligere i år, har ordningen blitt utvidet flere ganger.

Til å begynne med hadde ordningen stort fokus på enkeltbransjer, men har senere blitt utvidet til å gjelde alle selskaper som risikerer at mangel på kompetanse kan føre til driftsstans.

TRENGTE NAV-HJELP: Sjøfartsdirektoratet måtte hente inn 21 arbeidsledige fra NAV for å kunne ta unna arbeidet med hundrevis av nye søknader hver dag. Vis mer byoutline Jan Kåre Ness / NTB

– I februar kom det 100–200 søknader om dagen, men etter hvert som ordningen ble utvidet er vi nå oppe i 500–600 søknader om dagen, sier seksjonssjef i Sjøfartsdirektoratet, Linda Kristin Larsen som koordinerer saksbehandlerteamet.

Hun sier arbeidet ble så omfattende for direktoratet at de måtte hente inn arbeidsledige fra NAV for å ta unna søknadsmassene, og rundt to tredjedeler av alle som jobber med saksbehandling kommer fra NAV.

Hun kaller ordningen et «nåløye».

– Fra lovgivers side skal dette var en snever ordning som gjelder akutte situasjoner, sier Larsen.

– Synes du da det er overraskende at det er flere som får godkjent søknaden enn som får avslag?

– Nei, det er ikke overraskende ettersom man nå har utvidet ordningen til å gjelde alle bransjer med risiko for driftsstans, sier seksjonssjefen.

Bygg og anlegg dominerer

Av alle søknadene som er sendt inn er den største andelen fra selskaper som driver innen bygg og anlegg.

Til sammen er 30 prosent av søknadene sendt inn av selskaper med næringskode knyttet til «bygg og anleggsvirksomhet».

En annen stor gruppe er rekrutteringsselskaper, samt hoteller og annen overnattingsvirksomhet.