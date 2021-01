Tillitsvalgte om Norwegians nye plan: – Kan slå ut begge veier for tryggheten

Norwegian har tatt kraftige grep for å redde selskapet. Det kan gjøre ansatte tryggere på egen arbeidsplass, men det viser også at selskapet er villig til å ta grep som kan ramme dem, sier lederen i Norwegians kabinforening.

KOM BRÅTT PÅ: René-Charles Gustavsen i kabinforeningen i Norwegian sier langdistansedroppingen kom brått på alle.

Norwegian la torsdag morgen frem en ny plan for å redde selskapet. På samme tid opplyste også flyselskapet at det slår datterselskaper konkurs. Det rammer 2.000 ansatte.

– Det er kjempetrist. Det er kolleger som har vært med på hele veksten, sier Alf Hansen, i Norwegians pilotforening til E24.

– Men jeg antar at det er en god grunn, vi sto i en svært vanskelig situasjon. Lederne må ta de avgjørelsene de tar for at vi skal overleve, fortsetter han.

Rammer ikke ansatte i Norge

Det er ikke noe som tilsier at det blir nedbemanninger blant piloter i Norge, påpeker Hansen. Også René-Charles Gustavsen, leder av kabinforeningen i Norwegian, opplyser at det ikke er informert om overtallighet blant norske kabinansatte.

I sin nye plan har flyselskapet blant annet sagt at det dropper langdistanseflygingene og satser på Norden og Europa.

– Er folk trygge på egen arbeidsplass?

– Dette kan slå ut begge veier for tryggheten. Den nye planen kan styrke troen på egen arbeidsplass, men den kan også vise hvor hardt presset selskapet er til å ta avgjørelser som kan ramme oss alle, sier Gustavsen.

– Kom brått på

– Det at vi slutter med langdistanse er en avgjørelse som kom brått på alle, men det er en kamp for å overleve, sier Gustavsen.

Han trekker frem at langdistanseflygingene er dyre å drifte, blant annet fordi det koster «vanvittig» med forsinkelser og kanselleringer på disse rutene.

Også før coronapandemien var det flere langdistanseruter med dårlig lønnsomhet. Konsernsjef Jacob Schram peker også på at det er stor usikkerhet rundt når markedet for langdistanse kommer tilbake etter pandemien.

– I den finansielle situasjonen som vi står i vil det være en veldig stor risiko å fortsette med langdistanse når vi ikke vet hvordan det markedet vil utvikle seg, har Schram sagt til E24.

Hansen mener langdistansesatsingen har utgjort en fare for at hele flyselskapet velter.

– Det er fortsatt en fare for at hele flyselskapet velter, men det er tatt grep for å stanse der vi taper mest penger, sier han.

BER OM STØTTE: Leder for pilotene i Norwegian, Alf Hansen, mener regjeringen bør komme på banen for å hjelpe selskapet.

«Back to core»

Gustavsen mener Norwegians nye plan er et tegn på at selskapet nå vil fokusere på det de er gode på for å styrke selskapet.

– Norge, Norden og Europa er et viktig marked for oss og vi går «back to core». Vi må ta to steg tilbake for å ta et steg fremover, sier Gustavsen.

Også Hansen mener Norwegian må tilbake til hjemmemarkedet, der flyselskapet etter hans mening har vært best.

– Jeg tenker det er en riktig håndtering. Der kan vi være stabile og gode og bygge flyselskapet opp fra bunnen, sier Hansen.

Ber om statlig støtte

I tillegg til grepene Norwegian har tatt for å kutte langdistanse, redusere gjelden og hente mer penger har selskapet også bedt regjeringen om mer støtte.

Det er en søknad Nærings- og fiskeridepartementet nå vurderer.

– Jeg håper regjeringen kommer på banen og finner en løsning når de ser at Norwegian trekker seg hjem og satser på norske ansatte, sier Hansen.

Han mener regjeringen særlig burde komme med mer penger etter at de forlenget rådet om å unngå utenlandsreiser frem til mars.

– Jeg håper de tar noen kloke valg for luftfarten så vi fortsatt kan bestå, fortsetter han.