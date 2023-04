Oda-sjefen reagerer: – Konkurransetilsynet forstår ikke

Oda-gründeren mener det er «helt utrolig at Konkurransetilsynet ikke har skjønt hvordan forhandlingene i dagligvaremarkedet fungerer.»

DRAR PARALLELLER: Oda-sjefen mener at Norgesgruppens konkurrenter trues av det samme som det Ica Norge-sjefen pekte på som årsak da han ga opp i Norge i 2014: Innkjøpsbetingelser.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det er klare likheter mellom situasjonen nå og den som førte til at Rimi ble til Ica som i 2014 ga opp i Norge, mener Oda-sjef Karl Munthe-Kaas.

– De klarte ikke å konkurrere fordi de måtte betale mye mer for de samme varene enn hva Norgesgruppen gjorde. Hvis Konkurransetilsynet hadde gjort noe med problemet rundt innkjøpsbetingelser, så ville jo ikke dette skjedd, sier han.

Tirsdag var underdirektør Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet ute i E24 og kommenterte Høyres uttalte bekymring for en Coop-konkurs.

Siden Coop selv sier at de skal eksistere 150 år til, er ikke dette noe Berrefjord frykter nå. Og at det har blitt tøffere konkurranse med lavere lønnsomhet i dagligvarebransjen de siste månedene, er hun bare positiv til.

– Jeg er ikke overrasket over at Konkurransetilsynet ikke er bekymret for Coop. De sov i timen da Rimi forsvant også, sier Munthe-Kaas.

Les på E24+ Mener strømbransjen er endret for alltid: – Den «tradisjonelle modellen» er død

Spørsmålet om prisdiskriminering

Oda-gründeren har snakket om det han mener er dagligvaremarkedets største problem mange ganger før.

Udyret bærer navnet «prisdiskriminering», et begrep som splitter bransjen. Munthe-Kaas mener selv at det at Norgesgruppen får bedre innkjøpsbetingelser enn konkurrentene, er den fremste årsaken til at vi har få butikkjeder her til lands.

– Hva må skje, lurer jeg på. Hvor åpenbart må det bli før Konkurransetilsynet faktisk tar grep?

PÅDRIVER: Før regjeringen la frem forslag om forbud mot prisdiskriminering, hadde Oda og Reitan sammen sendt dem et 77 sider langt forskriftsforslag.

Mens Oda, Coop og Rema 1000 ønsker at prisdiskriminering skal forbys, frykter Konkurransetilsynet at det vil føre til høyere matvarepriser.

Beate Berrefjord har også forsøkt å korrigere det hun mener er en misoppfatning av hvor betydelige forskjellene er.

– De har blitt mindre gjennom perioden vi har gjort kartleggingen. Og de blir enda mindre dersom man regner inn motytelser, sa hun til E24 tirsdag.

Fakta om prisdiskriminering Ifølge Konkurransetilsynet får Norgesgruppen lavere innkjøpspriser enn konkurrentene. Det kalles prisdiskriminering og er i utgangspunktet helt lovlig. I høst foreslo næringsminister Vestre å forby såkalt usaklig prisdiskriminering. Dersom ulike priser kan begrunnes med faktiske kostnadsforskjeller, ulike verdi på konkrete motytelser eller andre objektive grunner, vil dette være saklig – og lovlig. Eksklusivitetsvilktår og lojalitetsfremmende rabatter er eksempler på ting som kan være ansett som usaklig prisdiskriminering – og ulovlig. Vis mer

– Hadde lagt oss baklengs

Uttalelsen forbløffer Oda-sjefen.

– Konkurransetilsynet har fortsatt ikke skjønt hvordan forhandlingene i dagligvaremarkedet fungerer. Det er helt utrolig. Problemet i dag er jo nettopp at alle aktører ikke får mulighet til å gi de samme motytelsene. Det er jo dette prisdiskriminering handler om, sier han.

Motytelser er noe en butikk kan tilby til en matleverandør i bytte mot lavere pris. Dette kan være salgsfremmende tiltak som gunstig hylleplassering, kampanjer eller annen profilering av produkter.

Munthe-Kaas mener det ikke gir mening å dysse ned Norgesgruppens fordelaktige innkjøpspriser ved å vise til ulike motytelser.

UTFORDRER: Av dagligvareaktørene med milliardomsetning, er Oda den siste til å etablere seg.

– Det er klart at Rema, Coop og vi hadde lagt oss baklengs for å få samme betingelser som Norgesgruppen. Men vi får aldri mulighet til å få den samme rabatten for de samme motytelsene.

– Hadde vi fått det og takket nei, hadde det vært greit. Da hadde det vært vårt valg. Men så lenge Oda ikke får mulighet til å tilby de samme motytelsene som Norgesgruppen gjør, får vi ikke deltatt i konkurransen, og vi blir tvunget til å betale mye mer for de samme varene.

Les på E24+ Easee-topp: – Vi burde skjønt alvoret tidligere

Kjenner seg ikke igjen

Beate Berrefjord poengterer at det ikke er Konkurransetilsynets oppgave å ivareta aktørene i markedet, men derimot forbrukernes interesser.

– Vi kunne ikke drive å holde liv i Ica om det ikke var grunnlag for dem å være i det norske markedet, sier hun.

Oda-sjefens påstand om at Ica måtte gi opp fordi tilsynet ikke grep inn mot konkurranseskadelig prisdiskriminering, sier hun at Konkurransetilsynet ikke kjenner seg igjen i.

FORBRUKERFOKUS: Lave priser til kundene er det Konkurransetilsynet vektlegger. Avdelingsdirektør Beate Berrefjord kjenner seg ikke igjen i Oda-sjefens beskrivelser.

– Vi er klar over at det er forskjeller i innkjøpsbetingelsene, men de har blitt redusert siden 2017. Og våre undersøkelser viser at prisene i stor grad er et resultat av det forhandlinger pleier å dreie seg om, nemlig ytelser og motytelser. Vi er også særlig oppmerksom på om forskjeller kan være resultat av ulovlig atferd.

At Munthe-Kaas mener han ikke kommer i posisjon til å tilby de samme motytelsene, sier Berrefjord at hun ikke kan kommentere.

– Vi er ikke til stede i forhandlingene mellom kjede og leverandør, og kan derfor ikke kommentere på Munthe-Kaas’ påstander her.

Hun understreker at det ville vært negativt for konkurransen om én av de tre store dagligvareaktørene forsvant, men sier at det ikke er noen grunn til å frykte det nå.

Konkurransetilsynet er mer bekymret for den forskriften om forbud mot usaklig prisdiskriminering som regjeringen har foreslått.

– Vi tror at det kan føre til høyere priser til forbruker.