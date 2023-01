Åtte oppsagte ansatte saksøker Facebook-eieren

Ansatte i Facebook Norway mener oppsigelsene er ugyldige og har nå gått til sak mot selskapet.

Facebook-eier Meta har hatt salgskontor i Norge siden 2016. Bildet er fra Metas hovedkvarter i California.

Facebook-eier Meta besluttet i begynnelsen av desember å legge ned salgskontoret i Norge. Åtte av de ti ansatte som ble berørt av nedleggelsen har nå tatt ut stevning mot Facebook Norway AS, samt sjefen for Facebook-eier Meta i Norden.

Det bekrefter advokat Preben Mo, som representerer de ansatte.

– De ansatte har mottatt oppsigelser fra Facebook. Vi mener Facebook har begått flere saksbehandlingsfeil og at det ikke er grunnlag for oppsigelsene. Vi mener at oppsigelsene er ugyldige, skriver Mo i en e-post til E24.

Meta Norden-sjef Martin Ingemannson har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser om en kommentar til søksmålet.

Mener de ansatte har blitt utestengt

I tillegg er det innlevert en begjæring om midlertidig forføyning mot Facebook Norway AS på vegne av fire ansatte, opplyser advokaten.

– Vi mener Facebook urettmessig har utestengt de ansatte. Vi ber derfor om at retten bestemmer at disse fire ansatte skal gjeninntre i stillingene sine i Facebook, skriver Mo.

I november i fjor ble det kjent at Meta gikk til oppsigelse av 11.000 ansatte globalt. Beslutningen om å avvikle driften i Norge hadde direkte sammenheng med masseoppsigelsene, fikk E24 opplyst i desember.