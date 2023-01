Oppdrettsmilliardær sender formue til Sveits

Lars Måsøval har flyttet store deler av formuen til sin datter som bor i Sveits.

Styreleder i Måsøval, Lars Måsøval, overfører formuen til datteren.

Styreleder Lars Måsøval (43) i oppdrettsselskapet Måsøval har flyttet store deler av sin formue til sin snart 18 år gamle datter som flyttet til Sveits i høst.

Det melder Adresseavisen.

– På lik linje med andre må vi til enhver tid vurdere konsekvensen av gjeldende regler og de regler som er foreslått. Det samlede skattetrykket har hatt betydning for noen av familiemedlemmenes nye bosted, skriver Lars Måsøval i en e-post til Adresseavisen.

Måsøval har overført 78 prosent av aksjene i sitt eget investeringsfirma til SK Måsøval, som eies av hans datter. Det skriver Adresseavisen.

Ifølge skattelistene hadde han en ligningsformue på 375 millioner kroner i 2021.

Eierandel på 2,7 milliarder

I oktober ble det kjent at broren Anders Måsøval hadde registrert flytting like utenfor Luzern, ikke langt unna Zürich. Anders Måsøval hadde over 445 millioner i ligningsformue før han flyttet ut.

– Jeg har gjennomført et generasjonsskifte på min side av familien ved at en vesentlig del av mitt eierskap i familieselskapet er overført som gave til min datter ved hennes selskap, skriver Lars Måsøval til Adresseavisen, og peker på at dette også er i tråd med familietradisjonen.

De to brødrene har til sammen eid nærmere 70 prosent av Måsøval. De to brødrenes eierandel har en verdi på i overkant av 2,7 milliarder kroner.

Oppdrettsselskapet er blant Norges største, og har hovedkontor på Frøya i Trøndelag.