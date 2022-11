Elon Musk: – Jeg driver med selvtortur

Under en videokonferanse i forbindelse med G20-møtet på Bali letter Musk på sløret om sine planer for Twitter.

TWITTER: Elon Musk har nylig kjøpte nylig alle aksjene i Twitter for 44 milliarder dollar.

Etter at Tesla-gründer Elon Musk kjøpte Twitter for 440 milliarder kroner, har mange fulgt med på hvilken retning selskapet skal ta. Men, Musk har også andre ting å drive med, enn å eie Twitter.

I tillegg til å være Tesla-sjef, er han også sjef i selskapene SpaceX, Neuralink og Boeing Company.

Tesla-investorene er nå bekymret for at Musk er for opptatt med andre ting, på det som omtales som et kritisk tidspunkt for verdens største elbilprodusent, skriver Reuters.

Tesla-aksjen har falt siden april, da det ble kjent at Musk hadde eierandeler i Twitter.

Denne uken holdes G20-møtet på Bali. Musk er selv forhindret å delta på toppmøtet, er involvert i et søksmål i som skal opp for retten de neste dagene. Men på en videokonferanse i forbindelse med G20-møtet, fikk Musk spørsmål om Twitter-oppkjøpet.

– Jeg har for mye å gjøre for tiden, det er helt sikkert, sa Musk ifølge Reuters.

Han snakket også om at han ønsker å gjøre video til en større del av Twitter, slik at innholdsskapere kan tjene penger på plattformen.

Under konferansen ble Musk også konfrontert med at flere næringslivsledere i Asia skulle ønske de var han. Da svarte Musk:

– Vær forsiktig med hva du ønsker deg. Jeg er ikke sikker på hvor mange mennesker som faktisk vil like å være meg. De vil nok like å være det de forestiller seg at er meg. Jeg driver med selvtortur.

Betalt for blå hake

Elon Musks oppkjøp av Twitter har på ingen måte gått upåaktet hen, og har allerede skapt debatt verden over og har til tider skapet et slag kaos.

Noe av det første Musk gjorde da han tok over selskapet, var å fjerne muligheten til å verifisere Twitter-kontoen gratis, slik at den fikk en blå hake. Denne blå haken har vært viktig for mange, fordi den verifiserer at Twitter-meldingene faktisk kommer fra den avsenderen den utgir seg for å være.

Etter at Musk overtok Twitter koster en slik blå hake 80 kroner, og nå skal flere Twitter-kontoer fremstå som ekte, fordi de har betalt for den blå haken.

Akkurat denne endringen fikk store konsekvenser for legemiddelgiganten Eli Lilly.

Gratis insulin bidro til børsfall

– Vi er glade for å kunne annonsere at insulin nå er gratis, skrev Twitter-kontoen @EliLillyandCo.

Tweeten fikk raskt ben å gå på, og ble delt hyppig. Investorene var ikke like fornøyde og aksjen Eli Lilly-aksjen falt fem prosent.

Problemet var bare at det var en falsk Twitter-konto som kom med nyheten, og insulin er på ingen måte blitt gratis.

Den ekte Eli Lilly-kontoen kom senere på banen og prøvde å rydde opp i rotet:

– Vi beklager til alle de som har mottatt en misvisende melding fra en falsk Lilly-konto, skrev selskapet på Twitter.