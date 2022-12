Ny jule-rekord for Vipps

Nordmenn vippset hverandre 1,4 millioner ganger på julaften i år, mer enn dobbelt så mye som på en vanlig hverdag. Totalt ble 1,3 milliarder kroner sendt via Vipps denne dagen.

PENGEGAVE: Enda flere brukte Vipps til å sende julegave i år enn i fjor.

Årets vippse-bonanza er dermed ny jule-rekord, for i fjor vippset vi hverandre 1,3 millioner ganger på julaften.

I år ble snaut 1,1 millioner av transaksjonene betalt med vennebetaling, mens 327.000 av transaksjonene ble gitt med digitalt gavepapir og konfetti, viser tallene fra Vipps som VG/E24 har fått tilgang til.

– Skal være enkelt for alle

– Den typiske julegaven i Vipps i år er 952 kroner og sendes fra en kvinne mellom 50 og 59 år til en mottaker mellom 20 og 29 år, sier kommunikasjonssjef Caroline Lunde i Vipps.

Kommunikasjonssjef Caroline Lunde i Vipps.

– Spesielt gøy er det å se at så mange av våre eldste vippsere bruker Vipps til å sende gaver til barnebarn og oldebarn. Vipps skal være veldig, veldig enkelt for absolutt alle. Da varmer det godt at mer enn 8.400 personer over 80 år pakket julegaver inn i digitalt julepapir, som de sendte til sine kjære på julaften, sier Lunde.

Tjenesten som gir digitalt gavepapir og konfetti koster fem kroner.

– Ingen tegn til julefeiring på budsjett

Mens nordmenn altså vippset hverandre 1,3 milliarder kroner på selveste julaften, viser tall fra DNB at vi handlet for 72 milliarder kroner før jul.

Det er en nedgang på 9 prosent mot førjulshandelen i fjor, men en økning fra 2019 og 2020.

– Med en julehandel godt over normalen fra 2019, er det foreløpig ingen tegn på at det blir julefeiring på budsjett i år, sa direktør for datatransformasjon Ine Oftedahl i DNB til E24 lørdag.

Reallønnsnedgang og en kortbruk som er høyere enn i 2019 medfører at nordmenn nå tærer på oppsparte midler for å opprettholde forbruket, sa Oftedahl videre.

Hun venter at vinter- og vårparten blir på budsjett for flere.