LO før strømmøte: Støtte må kun gis til seriøse bedrifter

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar på hva hun forventer av regjeringen: En strømstøtteordning til bedriftene som ikke kan utnyttes.

– Vi vet at det alltid vil være en risiko for at noen vil utnytte denne type støtteordninger. Det vi ikke trenger er en ordning som for eksempel gir useriøse bedrifter mulighet til å stikke et sugerør ned i felleskapets kasse, sier Peggy Hessen Følsvik til E24 mandag morgen.

Mandag møter LO og NHO regjeringen for å diskutere en mulig strømstøtteordning for næringslivet.

I forkant av møtet sier statsminister Jonas Gahr Støre at han vil se om det er mulig med en ordning.

– Vi er klar over situasjonen for en del bedrifter ute i næringslivet, vi ser på om det er mulig å finne en ordning for dem, sier Støre til NRK mandag morgen.

Lærdom fra coronakrisen

Ifølge Støre bør staten prinsipielt ikke hjelpe bedriftene med å takle høye markedspriser, men han åpner likevel for at det kan være behov for tiltak i dagens spesielle situasjon med energimangel i Europa.

– Vi står oppe i en helt ekstraordinær situasjon, som ingen regjering har vært oppe i før. Det er ikke tiden for lettvinte løsninger, sier Hessen Følsvik.

– For LO er det viktig at en strømstøtte til bedriftene må komme arbeidsplassene til gode. Vi må ta lærdommen fra coronakrisen, sier hun.

Under coronapandemien brukte regjeringen milliarder for å hjelpe bedrifter.

E24 har avslørt at ordningen var så raus at halvpartene av bedriftene kunne betalt tilbake pengene uten å gå i minus. Ifølge SSB ligger antall konkurser på et lavere nivå enn før pandemien.

Fire LO-krav

Lo vil kreve dette av en eventuell strømstøtteordning til næringslivet:

– Utbetaling av bonuser og stort utbytte er ikke forenelig med behov for statlig støtte.

– Støtte må bare gis seriøse bedrifter.

– Bedrifter med morselskap i skatteparadis må ikke få støtte.

– Støtte fra staten bør ikke være hemmelig. Den bør offentliggjøres.

Må håndteres etter krigssituasjonen

Videre sier LO-lederen at det er behov for å minne om at kraftkrisen i Norge også henger sammen med Putins krig i Ukraina, og må håndteres deretter.

– Krigen treffer først og fremst det ukrainske folk, som hver dag må telle tapte liv. Men Putin har også startet en energikrig der målet er å ramme land som står opp for Ukraina, sier hun.

– Putins krig til nå ikke har vært nok fremme i den politiske debatten i Norge. Det er reelt problem. Krigen rammer oss alle og må være utgangspunktet for alt vi som nasjon nå foretar oss. Ikke minst når det gjelder hvordan vi skal håndtere kraftkrisen, sier Hessen Følsvik videre.

Vil sikre større kraftproduksjon

NHO-sjef Ole Erik Almlid sa til E24 fredag at han mener strømstøtten bare er et plaster på såret. Han krever saksbehandling «raskere enn vi noen gang har sett» for å få bukt med strømkrisen.

– Jeg er glad for at Statsministeren igjen bekrefter at de jobber med en strømstøtte til bedriftene. Strømsituasjonen har gått fra vondt til verre siden NHO først krevde en strømordning i slutten av januar, formidler kommunikasjonssjef Unni Strømstad i en e-post på vegne av Almlid.

Almlid mener det derfor er bra at statsministeren og regjeringen har tatt initiativ til et møte med arbeidslivets parter i morgen for å diskutere situasjonen.

– Vi har tett og god dialog med LO om hvordan dette kan løses. Det er avgjørende med strømtiltak for bedriftene.

Almlid mener regjeringen også må fikse det underliggende problemet og sikre større kraftproduksjon i Norge.

– Vi trenger mer vannkraft og landvind på kort sikt, og havvind på lang sikt.

