Reitan lanserer lynlading: – Vi har tusen spinnville kjøpmenn

NYBORG, DANMARK (E24) Ole Robert Reitan mener Rema 1000 og Uno-X er en «match made in heaven». Om ladeprosjektet blir like lønnsomt som det ser ut som i Excel, gjenstår å se.

SAMME FILOSOFI: Både Rema 1000 og Uno-X er enkelt, tilgjengelig og satser på å ha laveste pris, ifølge Ole Robert Reitan.

Hans M. Jordheim

Fartein Rudjord (foto)

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Fredag ble Reitan-eide Uno-X’ første ladestasjon med 300 kilowatt effekt lansert i Nyborg, en drøy times kjøretur utenfor København.

I løpet av sommeren kommer den første til Norge. Deretter er det i stor grad lokale energiverk som kommer til å utgjøre flaskehalsen for videre utrulling.

Av Reitan Retails 3850 utsalgssteder i Norge og Danmark, har selskapet identifisert 1000 av dem som særlig aktuelle.

Og lynladerne er hjertelig velkomne, ifølge Rema 1000-direktør Ole Robert Reitan.

– Vi har tusen spinnville kjøpmenn som vil være med og få installert ladestasjon raskere enn det vi kan levere, sier han.

At den første lynladestasjonen åpnes i Danmark er tilfeldig, ifølge Ole Robert Reitan. Det plager ikke landets transportminister Trine Bramsen.

Lynlader ved de fleste butikker

Den første installasjonen skjer på en egen Uno-X-tomt, rett ved verdens tredje største hengebro, Storebæltsbroen.

Den fremtidige lynladingssatsingen kommer i vel så stor grad til å være fokusert på Rema 1000, forteller Reitan.

– Det vil forundre meg om ikke de fleste Rema 1000-butikker har en Uno-X-ladestasjon på parkeringsplassen om ti år.

forrige





fullskjerm neste Denne første ladestasjonen har åtte fyllingsplasser. 1 av 4 Fartein Rudjord

Utover det er Ole Robert Reitan tilbakeholden med å tallfeste ambisjonene. Med ett unntak, som Rema 1000-toppen forsikret seg om at alle fremmøtte fikk med seg:

– På ett eller annet tidspunkt på mellomlang sikt skal jeg kunne gå inn i appen og se at tusen biler lader på Uno-X-stasjoner samtidig.

Les på E24+ Verdens elbiler kan bli utslippsfrie med hjelp fra Karmøy

Reitan i gul ledertrøye

Noen titall personer møtte opp til ladestasjonens offisielle åpning fredag. Blant dem var Danmarks transportminister Trine Bramsen (Socialdemokraterna).

Hun brukte anledningen til å rose nyåpningen med sykkelsportens språk.

Danmarks transportminister Trine Bramsen er glad for Reitans ambisjoner innen elbil-infrastruktur.

De tre første etappene av Tour de France går gjennom Danmark i år. I starten av juli kommer 200 av verdens ypperste syklister til å suse over den 18 kilometer lange broforbindelsen mellom Fyn og Sjælland.

– I dag kan man si at den gule ledertrøyen tilhører Reitan og Uno-X, sa Bramsen til de fremmøtte.

Les også Elbilgigant frykter full stans – norske importører ikke bekymret

– Tjent mye på å vente

Lynlading hos Uno-X krever ikke abonnement, ladebrikke eller lignende.

– Alt du trenger er et vanlig betalingskort, sier Vegar Kulset, leder av Uno-X.

At satsingen skjer nå, henger sammen med markedets modenhet og teknologiens pris, forklarer Ole Robert Reitan.

– Det er ikke alltid slik at «first mover» er den som vinner. Nå bygger vi ladestasjoner som enten var for dyre eller ikke var tilgjengelige for et år siden. Jeg vil si vi har vært kledelig konservative. Og jeg tror vi har tjent mye på å vente til markedet er modent og teknologien er riktig priset.

Teknologien går ut på at ladestasjonene og bilene «snakker sammen» for å finne ut hvor høy effekt bilen skal lades på. Maks ytelse er på 300 kilowatt. Laderne vil sørge for at batteriet går fra 20 til 80 prosent på 20 minutter, forklarer Ole Johannes Tønnessen, sjef i Uno-X eMobility.

Uno-X-sjef Vegar Kulset (t.v.), Ole Robert Reitan og Uno-X eMobility-sjef Ole Johannes Tønnessen i godt humør.

Han forteller at stasjonsteknologien ligger foran den man finner i bilene. Ingen elbiler kan, så vidt E24 vet, lade på fullt 300 kilowatt i dag.

– Vi overdimensjonerer fordi vi tror at utviklingen går i den retningen. I 2027 vil sannsynligvis de fleste bilene kunne lade til 80 prosent på 10 minutter, sier Tønnessen.

Les også Easee økte med over 1 milliard – på ett år

Spent på å se om regnestykkene treffer

Reitan- og Uno-X-lederne vil ikke spesifisere økonomien bak lynlading-satsingen.

– Hvor lang tid tar det før denne første ladestasjonen vil tjenes inn?

– Det er selvfølgelig noe av det som blir spennende. Å se hva slags volum vi oppnår. Men vi har store forventninger til at det skal kunne gå an å drive med salg av strøm «on the go» med god lønnsomhet. Vi har et veldig godt industrielt konsept. I tillegg er forventningen at kostprisen på infrastrukturen skal ned, sier Uno-X-sjef Vegar Kulset.

Vegar Kulset har tro på at lynlading vil bli en lønnsom investering.

– Det er en fornuftig investering slik det ser ut nå, istemmer Ole Robert Reitan.

Han forteller at forventningene foreløpig baserer seg på utregninger i Excel.

– Så får vi snart svar på om regnestykkene stemmer med virkeligheten, sier han.

Rema 1000-toppen forteller at han tror på energiforsyning langs veien i et evighetsperspektiv.

– Uno-X er et mobilitetsselskap. Det var en gang en bensinstasjonskjede, og en gang i fremtiden skal det ikke være det i det hele tatt. Den reisen skal vi være med på.