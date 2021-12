Vedum vil gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene

Regjeringen vil sannsynligvis øke bostøtten ytterligere for å hjelpe folk med de høye strømregningene. Men finansministeren vil gjøre mer.

– Folk trenger hjelp raskt og trygghet for økonomien kortsiktig, men vi må også løse problemet på lang sikt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Vis mer

– Vi har satt av 3,2 milliarder kroner i statsbudsjettet for å avhjelpe situasjonen gjennom lavere elavgift, økte midler til Enova og økt bostøtte. De lavere avgiftene trer i kraft 1. januar, mens Enova-midlene er mer langsiktige. Men vi mener vi må gjøre mer, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Regjeringen har jobbet gjennom helgen med å finne ut hvilke ordninger som skal gjelde for dem som har problemer med å betale strømregningen. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier de vil komme med en avklaring før jul.

– Det er en situasjon som treffer veldig mange. Det er en situasjon vi ikke har hatt på 25 år. Nå skal vi komme med hjelp til dem som rammes spesielt hardt, sier Støre til TV 2.

En ytterligere økning i bostøtten er sannsynlig, ifølge Vedum.

– Vi må gjøre mer for dem som har det tøffest, men vi ser samtidig på grep for flere da dette er en tematikk som er viktig for et bredere lag. Folk trenger hjelp raskt og trygghet for økonomien kortsiktig, men vi må også løse problemet på lang sikt, sier finansministeren.

Strømhjelp til jul

Også statsministeren har trukket fram en ny økning i bostøtten som et mulig grep.

– Bostøtte er et godt grep, men vi må gå videre enn det, sier han til NRK.

SV mener at i hvert fall de aller svakest stilte må få hjelp allerede før jul.

– Vi vil ha på plass et system så raskt som mulig, men vi kan jo tenke oss en totrinnsrakett hvor man først betaler ut til dem som trenger det aller mest, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til TV 2.

Støre vil ikke komme med detaljer søndag, men sier til NRK at regjeringen vil bruke de siste to ukene før Stortinget stenger for å komme med ordninger.

– Hvis mulig, vil det komme med penger. Vi skal se på det, men ordningen må være god og fungere. Det må vi forsikre oss om, sier Støre.

Ikke godt nok

– Det er svært urovekkende at statsministeren ikke gir et klart svar på om han vil gi økt støtte før jul eller bare legge fram en klar plan før jul. Folk trenger penger nå. Da hjelper det ikke å sette i gang et byråkratisk maskineri eller i verste fall risikere at folk blir gjeldsslaver hos inkassobyråene.

Det skriver Sofie Marhaug, andre nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Rødt, i en epost til NTB.

Marhaug påpeker at Nav trekker fra bostøtten for å beregne sosialhjelpen, slik at mange i praksis ikke får økt økonomisk støtte.

– I tillegg når ordningen svært få. I november stemte både regjeringen og Høyre ned forslag om å stanse den avkortingen av bostøtten og å utvide bostøtten slik at flere husstander med lav inntekt og høye boutgifter kvalifiserer til å motta støtte, skriver hun.