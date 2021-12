NHO reagerer på nye tiltak for bedriftene: – Treffer for dårlig

Smitteverntiltak varer lengre enn den nasjonale kompensasjonsordningen. – Ikke godt nok, sier NHO-sjefen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid (til høyre) og administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regjeringen har tirsdag lagt frem nye økonomiske tiltak etter å ha strammet inn coronarestriksjonene.

Ole Erik Almlid, sjef for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), sier bedrifter over hele Norge blør.

– Mange må stenge dørene, og ansatte sendes hjem. Tiltakene som ble lagt frem i dag, treffer for dårlig, sier Almlid.

Almlid sier den nasjonale kompensasjonsordningen som regjeringen kunngjør, dekker kun november og desember. Smittetiltakene varer imidlertid til godt ut i januar, noe som betyr at den verste perioden for rammede bedrifter ikke dekkes.

– Det er ikke godt nok, sier Almlid.

– Vi registrerer at ordningene forlenges til over nyttår for andre grupper. Det er bare næringslivet som får en stopp ved nyttår, sier Almlid.

Dette er de nye økonomiske tiltakene fra regjeringen: Næringsliv Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer i innretningen.

Gjeninnføre lånegarantiordningen.

Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.

Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.

Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak. Kultur, idrett og frivillighet Forlenge kompensasjonsordningen for kultursektoren.

Gjeninnføre stimuleringsordningen for kultursektoren, 8. desember 2021–31. mars 2022. (300 mill.)

Øke bevilgningene til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og øke dekningsgraden fra 50 til 70 prosent. Øke bevilgningen til midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. (600 mill.) Arbeidstagere Forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut februar 2022

Forlenge midlertidige ordninger for ledige og permitterte ut februar 2022, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser

Åpne for unntak for aktivitetskrav for kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad i tilfeller der covid-19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.

Åpne den særskilte lærlingordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.

Redusere krav til tidligere inntekt som inngangsvilkår for dagpenger til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder, når dette er mulig er mulig å gjennomføre for Nav og ut februar 2022.

Redusere inngangsvilkåret for dagpenger fra minst 50 pst til minst 40 prosent redusert arbeidstid ut februar 2022. Vis mer

Virke: – Veldig bekymret

Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, kommer til å holde finansministeren til sitt ord når han sier at han skal levere en lønnsstøtteordning i løpet av uken. Det sier Ivar Horneland Kristensen, som er sjef for Virke.

– Vi har levert våre innspill og er tilgjengelig hele døgnet for departementet. Det skal ikke stå på Virke, sier Kristensen.

Kristensen sier at bransjene som lever av å samle folk i praksis stenger i dag.

– Vi får meldinger om et ras av permitteringsvarsler og en usikker fremtid for mange virksomheter. Jeg er veldig bekymret, sier han.

– Nå begynner vi å gå tom for tid. Kompensasjonsordningene burde vært på plass i går. Regjeringen kom sent i gang, og det ser vi konsekvensene av i dag, sier Horneland Kristensen.

SMB Norge: – Det haster

Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge, sier det er uforståelig for dem at regjeringen ikke adresserer en av de største coronarelaterte kostnadene, nemlig arbeidsgiverperioden ved sykefravær.

– Det er helt nødvendig at regjeringen tar disse kostnadene allerede fra første dag, sier Rytman.

Rytman vil samtidig understreke at de har hatt en god dialog med regjeringen de siste dagene og han er fornøyd med at man har fått på plass mange viktige tiltak.

– Garantiordningen var viktig for mange av våre bedrifter, så det er godt at de viser vilje til å ta grep for å sikre at så mange bedrifter som mulig vil overlever denne svært reelle krisen.

– Men nå må vi snart få på plass detaljene i lønnsstøtteordningen. Det haster, sier Rytman.

LO: – Kan bli brutalt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik understreker nå viktigheten av å få på plass en lønnstøtteordning i løpet av få dager, samtidig som tempoet på vaksinering må opp.

– Dette kan bli brutalt for mange. Det er derfor godt å se at regjeringen lover å sikre dem som nå, igjen, står i en utrolig krevende situasjon.

Vi husker alle den dramatiske situasjonen i fjor, da 400.000 nordmenn ble permittert eller arbeidsledig. Det må vi for all del unngå nå.

Vedum svarer

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum får spørsmål på VGTV om at den nasjonale kompensasjonsordningen varer lengre enn smitteverntiltak. Vedum svarer at regjeringen er helt åpne for å gjøre forlengelser, hvis det trengs.

– Vi har også en dialog med partene i arbeidslivet, da har man samtaler også med NHO, Virke og LO. Det er ikke et varsel om at ordningen ikke vil være der om det er behov, men vi har et ønske om å ha dialog med partene ut denne uken, sier Vedum.

Vedum sier han tror bedriftene kan puste litt mer rolig nå som de vet at kompensasjonsordningen er der.

– Jeg håper vi lander det sammen med partene på fredag, og vil se på eventuelle tilpasninger i kompensasjonsordningen. Da har Almlid og Følsvik (LO-sjef Peggy Hessen Følsvik, journ.anm.) mulighet til å påvirke det, sier Vedum.