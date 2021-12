Faller utenfor strømordningen: – Vi blir glemt

Gatekjøkkeneier Rashid Latif er bekymret for at strømregningen kan knekke små bedrifter. Bedrifter, hytter og borettslag er ikke inkludert i den nye krisestøtten fra regjeringen.

Rashid Latif har drevet spisested i Drammen siden midten av 90-tallet, nå sliter de med høye strømregninger. Vis mer

– Det er bra at de hjelper folk med strømregningen. Men vi som skaper arbeidsplasser blir glemt, sier Rashid Latif, som driver restauranten Taki i Drammen.

Lørdag la statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiministeren frem en sikringsordning for å hjelpe husholdningene når strømprisene er høye.

Staten vil bruke rundt fem milliarder på å dekke halvparten av den delen av strømprisen som overstiger 70 øre kilowattimen.

– Veldig mange i næringslivet sliter på grunn av coronarestriksjonene. Vi er på vei inn i en perfekt storm for de mest sårbare småbedriftene, sier Jørund Rytman.

Han er administrerende direktør for SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter.

Bekymret

Latif ved Taki fortalte tidligere denne uken til E24 at de har kortere åpningstider, og skal ha stengt på julaften og nyttårsaften, fordi strømutgiftene er så høye. Det er første gang de ikke skal ha åpent disse dagene siden de åpnet i 1995.

I november hadde Taki åpent 60 timer mindre enn de pleier, men strømregningen var på 29.000 kroner, ifølge Latif. Det er nesten 7.000 mer i strømregning enn det har pleid å være i november når de har full åpningstid, forklarer han.

– Regjeringen vet at flere næringer også sliter med ekstremt høye strømutgifter. Derfor ble jeg overrasket og skuffet etter å sett pressekonferansen i dag da jeg skjønte at om kompensasjonsordningen for høye strømpriser at ikke gjelder næringskunder. De ga heller ikke noen signaler om at det kommer på dette, sier Rytman.

Taher Shahbazi står bak disken på Taki når E24 er på besøk. Under pandemien har de hatt færre kunder i lokalet, og mye mer som bestilles gjennom utkjøringstjenester. Vis mer

– Små bedrifter er ryggraden i det norske samfunnet. Jeg er bekymret for at det kan komme mange konkurser til neste år, sier bedriftseieren.

Restauranten, som han eier sammen med to andre, ble åpnet på midten av 90-tallet, og har i dag seks heltidsansatte og flere deltidsansatte.

Han har allerede varslet vikarer at det trolig blir lite jobbing fremover.

– Det er vondt å gi den beskjeden til ungdommene som jobber her, sier Latif.

Tempo

Olje- og energiministeren Marte Mjøs Persen sier at ordningen ville blitt en helt annen – med en helt annen innretning – dersom den også skulle inkludere næring.

– Det var viktig for regjeringen å så raskt som mulig få på plass en ordning for husholdningene, sier Pedersen.

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen mener det mest oppsiktsvekkende er at næringslivet ikke får noe hjelp i pakken regjeringen la frem.

– De siste ukene har mediene rapportert om utallige gartneri, mekaniske bedrifter og kraftforedlende industri som sliter på grunn av energikostnadene. Der gir regjeringen null hjelp, sier nestlederen.

Borettslag ikke med

Strømregningene til borettslag og sameier, faller også utenfor ordningen. Det bekrefter Olje- og energidepartementet.

Det betyr at strømregningen som kommer via felleskostnadene i borettslag ikke blir begrenset slik den blir når den kommer fra private strømmålere.

– Regjeringen glemmer en million beboere som betaler store deler av sine strømutgifter over borettslagets eller sameiets felles strømmåler, sier Bård Folke Fredriksen, som er direktør i NBBL, Norske Boligbyggelags Landsforbund.

– For enkelte kan det være ganske høye utgifter, med både oppvarming og varmtvann. De må få samme kompensasjon som de som bor i enebolig og rekkehus, fortsetter han.

Hver enkelt husstands private strømmåler vil imidlertid bli omfattet av ordningen.

– Om regjeringen ikke klarer å ordne opp i dette, så må Stortinget sørge for at det ikke blir forskjellsbehandling av de som bor i borettslag og sameier, sier Fredriksen.

Ifølge olje- og energiministeren skal det bli fremmet en proposisjon med forslag til bevilgning og lovvedtak for Stortinget om relativt kort tid.

En annen strømregning som faller utenfor, er den for fritidsboliger.

– Dette er en ordning for husholdningene, og da er det ikke naturlig å inkludere strømforbruk i fritidsboliger. Strøm i folks boliger er et nødvendighetsgode, forklarer Persen.