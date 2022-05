Runar Vatne dømt til betinget fengsel for promillekjøring

Investoren innrømmet promillekjøring og kjøring uten førerkort i Oslo tingrett tidligere i mai.

Investor Runar Vatne

Investor Runar Vatne er dømt til 21 dagers betinget fengsel med prøvetid på to år, i tillegg får han en bot på 250.000 kroner og mister førerretten i 18 måneder, viser en fersk dom fra Oslo tingrett.

Vatne ga en uforbeholden tilståelse i retten, og saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Da han ble stoppet vest i Oslo tidlig en dag i slutten av mars hadde han en alkoholkonsentrasjon på 0,41 milligram per liter luft i underkant av tre kvarter etter kjøringen. Det tilsvarer rundt 0,8 i promille, ifølge forskriften om tap av retten til å føre motorvogn.

Vatne er tidligere straffet for fartsovertredelser og har fått forelegg for kjøring uten gyldig førerkort, skriver retten i dommen. Retten har funnet dette straffeskjerpende.

– Vi har ingen kommentar, bortsett fra at vi tar dommen til etterretning, sier Vatnes advokat Halvard Helle til E24.

Dagens Næringsliv omtalte dommen først.

Anslo tap på noen hundre millioner

I forbindelse med fastsettelse av boten på 250.000 kroner har retten tatt utgangspunkt i Vatnes forklaring.

Runar Vatne eier og leder investeringsselskapet Vatne Capital, og er aksjonær i Oslo Børs-selskaper som Solon Eiendom, oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire og kreftvaksineselskapet Vaccibody.

Vatne forklarte i retten at han har én million kroner i brutto årslønn fra stillingen som daglig leder i investeringsselskap, og at han «ikke liger an til å få kapitalinntekter i 2022 slik situasjonen er i markedet nå», står det i dommen. Han opplyste også at han hadde en formue på noen hundre millioner.

«Han anslo at han har tapt noen hundre millioner kroner i formue siden nyttår, og oppga å ha en gjeld på cirka 50 millioner kroner», skriver retten.

Vatne er nummer 184 på Kapitals liste over landets rikeste med en formue på 2,25 milliarder kroner i formue i 2021.

På grunn av Vatnes samlede økonomiske forhold mente retten at boten burde ligge høyere enn en og en halv ganger brutto månedslønn, som påtalemyndigheten la ned påstand om.