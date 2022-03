Dyrere drivstoff gir dyrere danskebåt-billetter

Som følge av høyere drivstoffpriser innfører Fjordline midlertidige drivstofftillegg.

Konsernsjefen i Fjordline håper prisstigningen blir kortvarig.

– Vi har den seneste tiden opplevd en drastisk økning i drivstoff-prisene. Drivstoff er en betydelig kostnad for alle som driver med passasjer- og godstransport, inkludert Fjordline. For delvis å kompensere for denne økningen innfører selskapet derfor et drivstofftillegg, skriver selskapet i en pressemelding.

Fjordlines konsernsjef, Brian Thorsted Hansen sier at de håper økningen blir kortvarig, men at dette avhenger av hvordan olje- og gassprisene utvikler seg fremover.

Ifølge Hansen vil prisene variere fra rute til rute, men det skal ikke være snakk om en stor prisøkning.

– Dersom man reiser med bil vil prisene stige med mellom 100 til 200 kroner, mens for passasjerer uten bil vil de stige mellom 20–50 kroner, sier Hansen til E24.

Fjordline ble grunnlagt i 1993 og er Norges nest største fergerederi.

Rederiet har avganger hver dag fra Bergen, Stavanger og Langesund til Hirtshals - og to ganger daglig fra Sandefjord til Strømstad.

Selskapet har fire skip som opereres på fem fergeruter i Norge, Sverige og Danmark. De sysselsetter rundt 700 årsverk og har over 1,4 millioner passasjerer årlig. I tillegg til passasjertrafikk tilbyr selskapet også frakt av nyttekjøretøy og gods.

Oljeprisen rett til værs

Da statsbudsjettet ble lagt frem i høst anslo regjeringen en oljepris på 559 kroner fatet i snitt for 2022, men etter Russlands invasjon, har prisen vært oppe i nesten 1.200 kroner fatet, skrev E24 tidligere i mars.

På det høyeste passerte den 130 dollar fatet, og analytikere utelukker ikke priser på 150 dollar, 240 dollar eller 300 dollar fatet. Samtidig viser historien at prisen kan falle like brått som den steg.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Norges Automobil-Forbund (NAF) sa tidligere til E24 at staten må ta kontroll over situasjon gjennom offensiv bruk av statlige virkemidler.

– Vi får mange henvendelser fra NAF-medlemmer som rammes av de høye drivstoffprisene. Mange er opprørte og mener avgiftene til staten nå må settes ned for å dempe prispresset, sier hun.

Rederiet Color Line har foreløpig ikke hengt seg på prisøkningen.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende, men har for tiden ikke planer om å innføre drivstofftillegg på våre ruter, skriver konserndirektør i kommunikasjon og samfunnskontakt, Erik Brynhildsbakken til E24.