Høyeste prisvekst i USA på over 40 år

Inflasjonen i USA landet på 9,1 prosent i juni målt mot samme måned i fjor. Dette er den høyeste prisveksten siden 1981.

Matprisene bidrar også til den høye inflasjonen. I juni steg matprisene 9,1 prosent sammenliknet med mai i fjor.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det viser de ferske tallene fra det amerikanske arbeidsdepartementets statistikkfløy.

På forhånd hadde analytikerne ventet en prisvekst på 8,8 prosent i juni, det samme som den årlige inflasjonen var måneden før, ifølge Bloomberg.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier inflasjonstallet var i overkant av forventet.

– Dette ønsket ikke Fed å se. Det jeg særlig merker meg er at kjerneinflasjonen var høyere enn ventet. Det er ganske sikkert at sentralbanken tar en ny trippelheving i det kommende julimøtet, sier han.

Kjerneinflasjonen lå på 5,9 prosent i juni, etter å ha ligget på 6 prosent i mai målt mot samme periode i fjor.

Kjerneinflasjonen var ventet å falle for tredje måned på rad. Ekskludert energi- og matpriser var junis kjerneinflasjon ventet å ligge på 5,7 prosent, ned fra 6 prosent i mai. Kjerneinflasjonen i USA nådde en topp i mars, med 6,5 prosent.

Mener sentralbanken er på hæla

Sentralbanken i USA har i år vært klare på at å dempe den skyhøye prisveksten er blir det viktigste fremover. Som Norges Bank og flere andre sentralbanker, har Federal Reserve et mål om å holde inflasjonen på rundt to prosent.

Hov sier den amerikanske sentralbanken er på etterskudd, og står i en vanskelig situasjon.

– For å dempe prisveksten - som er Feds helt klare mål - er de nødt til å dempe etterspørselen i økonomien. Hvis det betyr at at renten må settes raskere opp, vil det gi en åpenbar risiko for resesjon - men det er en pris den amerikanske sentralbanken er villig til å betale, sier Hov.

Sjeføkonomen understreker at resesjon i amerikansk økonomi ikke er hovedforventningen til Handelsbanken.

– Men det er helt klart en risiko for det, sier Hov.

Venter dobbel eller trippel renteøkning i juli

På rentemøtet i juni økte Federal Reserve (Fed) for første gang siden 1994 styringsrenten med 0,75 prosentpoeng i én runde - en såkalt trippelheving. Sentralbanksjef Jerome Powell uttalte da renteøkningen ble annonsert at nettopp inflasjonen gjorde det nødvendig med enn høyere renteheving enn forventet.

Rentereferatet fra møtet viste at medlemmene i sentralbanken mener det sannsynligvis vil være riktig å heve renten med ytterligere 0,5 eller 0,75 prosentpoeng på det neste rentemøtet 27. juli.

– Jeg tror det blir stadig mer sannsynlig at det blir en trippel også i september, sier Hov.

Børsfall

De toneangivende amerikanske børsindeksene faller i førhandelen etter inflasjonsfasiten.

S&P 500 Futures er ned 1,80 prosent

Dow Jones Futures faller 1,30 prosent

Nasdaq Futures er ned 2,49 prosent

Den ordinære handelen på New York-børsen åpner klokken 15.30.

På Oslo Børs faller Hovedindeksen rundt 0,90 prosent.