Refser regjeringen: – Det er strykkarakter på kommunikasjon

Restaurant- og utelivsbransjen reagerer på lite forutsigbarhet om skjenkestopp.

Eyvind Brox er daglig leder i Flott Gjort, som eier vinbaren Becco i Oslo. Han gir regjeringen stryk for forvirrende kommunikasjon om coronatiltak. Vis mer

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Det er litt sjokkerende at to år ut i en pandemi, klarer man fortsatt ikke å kommunisere på en tydelig måte og skape forutsigbarhet.

Det sier Eyvind Brox, daglig leder i Flott Gjort.

Selskapet eier den nyåpnede vinbaren Becco i Oslo, som rakk å holde åpent i en uke før omikron-nedstengningen. Han er dypt misfornøyd med informasjonen utelivsbransjen har fått om både støtteordninger og smitteverntiltak.

– Det er strykkarakter på kommunikasjon, og det preger hele bransjen. Alle som skal manøvrere og ta beslutninger, de ansatte som er permittert og lurer på om de kan komme tilbake på jobb, og kvaliteten på hva vi skal levere når vi åpner, sier Brox.

– Veldig uproft

Mandag uttalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at han vil oppheve nasjonal skjenkestopp mot slutten av uken, dersom det ikke finnes tunge faglige råd mot det.

Helseminister Ingvild Kjerkol har den siste tiden vært tydelig på at de ikke kommer med noe nytt før pressekonferansen om de nåværende tiltakene - som utløper fredag.

Eier og daglig leder Ove-André Jakobsen ved restauranten Le Benjamin i Oslo synes at kommunikasjonen er så ujevn at de internt har gitt finansministeren tilnavnet Vingle-Vedum.

– Det er veldig uproft hvordan det lekker fra alle kanter. Dette her skaper mye forvirring for ansatte som sitter på sidelinjen og ikke har jobb, sier Jakobsen.

– Komplett ansvarsløst

Han bruker mye tid på å følge mediebildet og utspillene til politikerne tett. Han understreker at det er utfordrende når han som arbeidsgiver må bruke mye tid på å tolke utspill.

– At det i det hele tatt skal være nødvendig å tolke, synes jeg er veldig trist, sier Jakobsen.

Brox påpeker at det er vanskelig å forholde seg til usikkerheten rundt når de kan åpne igjen, ettersom dette ikke kan gjøres i en håndvending.

– Det å åpne og levere kvalitet og service er noe som må planlegges og jobbes med. Det virker som det overhodet ikke har sunket inn hos regjeringen hvilken situasjon vi står i. Det er komplett ansvarsløst å komme med så sprikende signaler, sier Brox.

Eyvind Brox håper på tydeligere kommunikasjon og bedre forutsigbarhet for utelivsbransjen. Vis mer

Redd folk forlater bransjen

Både Brox og Jakobsen er bekymret for bransjens fremtid. Det er allerede vanskelig å rekruttere ansatte, og de frykter det bare skal bli verre om bransjen fortsatt vil oppfattes som usikker fremover.

– Skal vi fortsette å gjøre det vi elsker mest av alt resten av livet, trenger vi mer forutsigbarhet, ellers er det på tide å omskolere seg og begynne med noe annet. Hvis vi ikke lærer av denne krisen, og denne bransjen skal kastets foran bussen igjen, da er jeg redd folk gir seg, sier Jakobsen.

Eyvind Brox og barsjef Øystein Nordrum Solvang ved vinbaren Becco gleder seg til å ta imot gjester igjen. Vis mer

Brox håper politikerne vil jobbe med dem for å skape mer stabilitet fremover.

– Vi må løfte bransjen opp igjen, og da trenger vi å skape stabile, gode arbeidsplasser og bygge kompetanse. De seriøse aktørene i bransjen tenker langsiktig, og her må vi ha politikerne med oss, sier han.

NHO: – Svært uheldig

Utelivsaktørene får støtte både av NHO og Virke i at kommunikasjonen er for dårlig.

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv og forhandlinger i NHO, mener aktørene straks må få informasjon dersom det foreligger nye helsefaglige råd som påvirker nasjonale tiltak.

– Det er svært uheldig om bedriftene holdes lenger under tiltak enn det som er strengt nødvendig. Om det foreligger råd fra helsemyndighetene forventer vi å bli invitert til bordet. Vi må jobbe sammen, sier Melsom.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke mener det er for dårlig at kommunikasjonen er vinglete to år inn i pandemien.

– Regjeringen må begynne å utforme tiltak på en måte som gir mer forutsigbarhet for virksomhetene, og endringer i tiltak bør kommuniseres i god tid før de trer i kraft, sier Virke.

Finansdepartementet er forelagt kritikken fra utelivsaktørene. Statssekretær Lars Vangen (Sp) skriver følgende i en e-post til E24.

– Regjeringen har kommet en uforutsigbar og uoversiktlig smittesituasjon i møte med å iverksette kraftfulle økonomiske tiltak, blant annet lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordningen for næringslivet. Samtidig forstår vi at situasjonen er vanskelig for en allerede hardt prøvet bransje. Regjeringen er tydelige på at målet er et mest mulig åpent samfunn, men at vi selvfølgelig vil tilpasse smitteverntiltakene etter faglige råd. Det står vi fast ved. Viser videre til at regjeringen har varslet at den vil komme tilbake til tiltakene og eventuelle endringer denne uken.