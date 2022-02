Fjerner munnbindkrav i Skandinavia – beholder til Storbritannia

Norwegian, Widerøe og Flyr dropper munnbindkravet på skandinaviske flygninger ved midnatt. SAS avventer til tirsdag.

MUNNBINDFRITT: Widerøe er et av flere flyselskap som dropper munnbindkrav i Norden, men beholder krav om bruk av munnbind til Storbritannia eller til den spanske destinasjonen Alicante. Vis mer

– Jeg kan meddele at fra og med midnatt er alle våre passasjerer i Skandinavia velkomne om bord uten munnbind. Det er vi kjempeglade for, og det er en god nyhet som er bra for bransjen og oss.

Det sier Silje Glorvigen, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, til E24.

– Det gjelder i første omgang flygninger mellom Norge, Sverige og Danmark, samt innenriksflyginger. Men om noen passasjerer ønsker det, kan de selvfølgelig bruke munnbind. Alle skal føle seg trygge, sier Glorvigen.

Munnbindkrav utenfor Skandinavia

Gladnyheten fra Norwegian kommer etter at regjeringen lørdag gikk inn for en full gjenåpning av Norge, og med det skrotet kravene både til meter og munnbind.

– Nå har restriksjonene lettet i Norge, noe som også gjelder Danmark og Sverige. Derfor tar vi denne beslutningen nå, sier Glorvigen.

Samtidig opprettholdes munnbindkravet på Norwegians flygninger til land og flyplasser med et slikt krav.

– Vi må fortsette å oppfordre alle reisene på å være oppmerksom på at det kan være munnbindkrav på andre flyplasser og i landet man skal til.

Krav på flygninger til Alicante

Også Widerøes passasjerer slipper å ha på munnbind på selskapets flygninger internt i Skandinavia fra og med midnatt.

– Men det er fortsatt krav om munnbind på flygninger til Alicante og Storbritannia, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe.

Brandvoll sier det var naturlig for Widerøe å følge regjeringens nye råd.

– Vi er veldig glade for å slippe munnbind. Samtidig er det viktig å understreke at passasjerer som fortsatt ønsker på bruke munnbind er hjertelig vedkommen til det.

Flyr føyer seg inn i rekken av norske flyselskaper som skroter munnbindkravet ved midnatt.

– Flyr følger myndighetenes anbefalinger om å fjerne krav om munnbind om bord på våre flyvinger. Det vil heretter være frivillig for den enkelte å bruke munnbind. Dette vil gjelde fra midnatt, opplyser kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr.

Svanes påpeker at det hos Flyr gjelder for alle flyvninger.

Beholder krav til tirsdag

SAS gjør seg også klare til å skrote munnbindkravet, men trenger noen dager til å gjøre interne avklaringer og varsle sine samarbeidspartnere.

– Vi planlegger å ta bort munnbindkravet fra tirsdag 15. februar. Vi skal bare få gjort noen avklaringer internt, så skjer det på flygninger mellom de skandinaviske hovedstedene og på innenriksflyginger i Skandinavia, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

Som sine konkurrenter beholder SAS munnbindkravet på flygninger til resten av Europa.

– Vi følger EASA (European Aviation Safety Agency, journ. anm.) sin anbefaling om bruk av munnbind, også er det en totalvurdering av myndighetenes råd og veiledning som gjør at vi tenker vi nå kan ta bort kravet om munnbind. Det er selvfølgelig frivillig om man vil bruke munnbind, men fly er et trygt transportmiddel, sier Eckhoff.

I en tidligere utgave av denne saken stod det at munnbindkravet oppheves på flyruter i Norden. Det riktige er at kravet oppheves i Skandinavia med egne regler for hvert enkelt land utenfor Europa. Saken ble justert 14.10.