Prisene på byggevarer øker: – Mange vil kanskje lide av dette

De økte byggevareprisene får konsekvenser for boligprisene, tror sjeføkonom. Finn Ramberg fra Tønsberg mener vi har vært bortskjemt med lave priser.

Finn Ramberg handlet plank til en terrasse på seks kvadratmeter.

– Jeg skal bare bygge en liten terrasse på seks kvadratmeter, så det vil vel ikke gjøre store innhugget i lommeboken.

E24 treffer Finn Ramberg på Maxbo i Tønsberg. Han har sett lite til prisreduksjonen enkelte spådde etter den ekstraordinære situasjonen under pandemien.

Istedenfor mener han prisene har økt ytterligere.

– Vi har kanskje vært bortskjemt med lave priser på trelast her til lands, sier han.

Samtidig tror han de som har planlagt større byggeprosjekter den siste tiden fort kan ha endt opp med at prosjekter har blitt minst en halv million kroner dyrere.

– Mange vil kanskje lide av dette, sier han.

– Uvanlig sterkt kostnadspress

Fra og med 1. april økte prisene på enkelte byggevarer med over 20 prosent.

– Prisendringene skjer raskt både på grunn av energikrisen, krigen og den generelle usikkerheten. I tillegg er det stor konkurranse blant aktørene, sa bransjedirektør Aslaug Koksvik i Virke byggevarehandel til E24/Aftenbladet forrige lørdag.

Det vil i tur få innvirkning på boligprisene, for dem som planlegger enten oppussing eller nybygg.

Byggevareprisenes påvirkning på boligprisene varierer avhengig av hvor i landet man ser, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Desto lavere boligpris det er i området, for eksempel i mindre byer og tettsteder, desto mer utgjør entreprisen av boligkostnadene.

– Byggekostnadene utgjør mye mer i en leilighet på Kongsvinger enn i Oslo, og det oppleves nok ulikt ulike steder i landet, sier Bjerknes.

– Men alle boligbyggere sier at de opplever et uvanlig sterkt kostnadspress nå. Det er klart at det påvirker og øker boligprisene.

– Mulig å sende regningen videre

De tre første månedene dette året har etterspørselen vært så høy at boligsalget har gått bra, til tross for byggekostnader og entreprisekostnadene, forteller Bjerknes.

– For det er jo mulig å sende regningen videre til boligkjøperen. Men det er jo klart det er uheldig.

– Prisen på materialer kommer i tillegg til det at vi har hatt et tilbudssidesjokk fra pandemien, med dårligere varelevering, lengre leveringstid og et finmasket internasjonalt handelsmarked, og på toppen av det krigen i Ukraina.

Disse faktorene kommer på toppen av det som allerede sendte byggevareprisene bratt oppover i fjor. Da førte kanadiske barkebiller til et høyt prishopp på trevarer.

Maxbo proffs liste over varer som økte i pris 1. april Byggtre: Inntil 7 prosent

Interiørtre: Inntil 8 prosent

Bygningsisolasjon Inntil 21 prosent

Grunnisolasjon (EPS og XPS): Inntil 8 prosent

Trebaserte plater: Inntil 5 prosent

Sponplater: Inntil 28 prosent

Gipsplater (Norgips): Inntil 17 prosent

Gipsplater (Gyproc): Inntil 21 prosent

Stål tynnplateprodukter (Europrofil): Inntil 5 prosent

Takprodukter/vindsperre: Inntil 15 prosent

Vinduer: Inntil 5 prosent

Dører: Inntil 10 prosent

Gulv: Inntil 11 prosent

Våtromsprodukter: Inntil 12 prosent

Våtromsplater: Inntil 7 prosent

Mørtel/sekkeprodukter: Inntil 15 prosent

Maling: Inntil 13 prosent

Festemidler/Jernvare: Inntil 15 prosent

El-verktøy: Inntil 7 prosent Vis mer

– Når det gjelder boligprisene er jeg imidlertid ikke så sikker på om det kommer til å dra opp så mye. Ikke fordi byggekostnadene ikke er høye, men det påvirkes også av hva man har av betalingsevne i husholdningene, sier Bjerknes, som viser til at boligprisene allerede har steget 20 prosent de siste to årene.

– Det er ganske eksepsjonelt og uheldig at de stiger så mye. Det gjør det vanskeligere å komme inn på markedet.

I tillegg kommer renteoppgangene som er varslet fra Norges Bank, inflasjonen, energiprisene og matvareprisene.

– Om vi drar inn kjøpekraften i husholdningene, så er det ikke sikkert husholdningene har kjøpekraft til å øke det så mye hvis renten kommer opp så mye som Norges Bank legger til grunn, poengterer han.

Byggmakker: Vært stabilt

Prisen på borettslagsboliger steg med 6,1 prosent i 1. kvartal i år, viser nye tall fra NBBL. Det siste året har borettslagsprisene økt med 7,5 prosent.

– Den høye prisveksten kan sannsynligvis tilskrives en blanding av høy etterspørsel, samt innføringen av ny avhendingslov fra nyttår, har Bjerknes tidligere uttalt.

Kommunikasjonsdirektør Petter Knutsen i Byggmakker sier de ikke merket noen tendens til hamstring før prisene økte 1. april.

– Det har vært ganske stabilt. Heldigvis har vi ikke hatt samme situasjon nå som i fjor, da det også var råvaremangel. Nå klarer vi å skaffe de produktene som kundene trenger, og det er vi glade for.

Markedet har reagert veldig balansert på den varslede prisoppgangen, sier han.

– Vi fikk trening i fjor. Da var endringene mer sjokkartede, det var mer usikkerhet og uforutsigbarhet rundt alt som foregikk, sier han.

Tømrerlærling Jakob Harberg og kompisen Jonathan Myklebust bygger gjerde for førstnevntes mor.

– Levde godt på gamle priser

Tilbake på Maxbo i Tønsberg treffer E24 også tømrerlærling Jakob Harberg og kompisen Jonathan Myklebust.

– Jeg merker ikke så mye til de økte prisene på trelast til daglig, for de regningene er det ikke jeg som betaler, sier Harberg med et smil.

Denne gangen har han tatt turen til Maxbo for å kjøpe siste rest til gjerdet de bygger for Harbergs mor.

– Jeg ser jo at prisene har gått mye opp. Så vi levde nok godt på gamle priser da alt var «normalt» sammenlignet med i dag.

Selv rakk han å kjøpe det meste han trengte før prisoppgangen 1. april.