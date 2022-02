Plogfabrikkens ordrebok var i ferd med å bli full. Så kom krigen

Plogfabrikken på Jæren går for fullt, med både Russland og Ukraina som viktige marked. Nå må Kverneland-direktør Lars Rotseth bare vente og se.

Aktiviteten ved plogfabrikken i Klepp er høy. Nå vet ikke administrerende direktør Lars Rotseth hvordan krigen vil slå ut. Vis mer

Russlands invasjon i Ukraina kan få konsekvenser for jærsk landbruksindustri. Landet er både et viktig marked for plogene til Kverneland – og sentral for produksjonen av kraftfôr til norske bønder.

Kverneland-konsernet har egen fabrikk i Russland, som også er et viktig marked.

– Kverneland Group selger for rundt 50 til 60 millioner i kvartalet til disse landene. Også fabrikken i Klepp selger ploger til begge. Så dette er viktige marked for oss. Nå må vi bare se hva som skjer, sier Kverneland-direktør Lars Rotseth til Aftenbladet.

Han både leder Kvernelands fabrikk på Øksnevad på Jæren, og fabrikkene for jordbearbeiding i Tyskland, Nederland og Frankrike.

Mens jubileumsåret 2019 – plogfabrikken fylte 140 år – ga underskudd, ble 2020 tvert imot et jubelår. Kvernelands norske fabrikk leverte tidenes resultat, med over 105 millioner kroner i overskudd før skatt.

Også 2021 ble bra, med økning i inntektene fra 862 millioner kroner året før. Økt pris på råvarer og strøm gjorde at overskuddet ikke ble like stort som året før (regnskapet er ikke klart).

Trenden har fortsatt i 2022. Året har sett svært godt ut for Kverneland på Jæren – hvis fortsatt høy pris på råvarer og energi holdes utenfor.

– Ordreinngangen har vært veldig god. Vi har solgt to tredeler av budsjettet, sier Rotseth.

Administrerende direktør Lars Rotseth, til venstre, Alf Terje Aurmo, og Rolf Pedersen er avhengig av å bruke mye energi for å lage de jærske plogene. Vis mer

Kverneland Historien: I 1879 startet Ole Gabriel Kverneland produksjon av ljåer, sigder og hesteploger i en liten smie på Kvernaland. Ble etter hvert et av de største flaggskipene for jærindustrien. Er nå en av verdens ledende, spesialiserte produsenter av landbruksredskap med hovedkontor på Øksnevad i Klepp. Japansk eier: I 2012 ble bedriften kjøpt opp av det store japanske traktor- og maskinselskapet Kubota Corp. Etter at hovedaksjonær Jens Ulltveit Moe takket ja til å selge sin aksjepost på 31,8 prosent, og anbefalte de andre aksjonærene til å gjøre det samme. Konsern: 2552 ansatte globalt. Over 600 jobber i Norge, hvorav 530 er på plogfabrikken. Har fabrikker: I Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Russland og Kina. Egne salgsselskaper i 17 land og eksport til ytterligere 60 land. Plogfabrikken: Fjorårets regnskap er ikke klart. Men inntektene i 2020 var på rundt 860 millioner og overskuddet på over 100 millioner kroner. Vis mer

– Hva skjer med transporten vi har på vei?

Men nå har Russland altså gått til angrep på Ukraina.

Vil nye sanksjoner ramme Kvernelands aktiviteter?

Hva skjer med markedene – vil bønder i det viktige jordbrukslandet Ukraina fortsatt investere? Rotseth vet at den normale reaksjonen i en slik situasjon ikke er å bruke penger slik man ellers ville gjort.

Og hva med energiprisen? Både gassprisen og oljeprisen øker, og vil trolig gjøre at strømprisen fortsatt holder seg høy.

Plogfabrikken i Klepp har stort energiforbruk – mer enn 2000 hus. Plogsjefen hadde håpet på en nedgang i strømprisen. Krigen gjør at han ikke får ønsket oppfylt med det første.

Rotseth understreker at de nå ikke vet konsekvensene krigen får.

– Nå har vi helt konkrete problemstillinger knyttet til logistikk. Hva skjer med transporten vi har på vei nedover? Kan vi sende i morgen, hva med over helgen, sier Rotseth, som opplyser at Kverneland ikke har egne ansatte i Ukraina.

Leif Kåre Gjerde og Fiskå Mølle importerer korn fra flere land for å lage kraftfôr til norske bønder. Vis mer

Importerer for betydelige beløp

Ikke bare er Ukraina et viktig marked for jærsk landbruksindustri. Landet er også viktig for kraftfôr til norske bønder:

– Ukraina er Europas kornkammer, sier Leif Kåre Gjerde.

Han er daglig leder hos kraftfôrprodusenten Fiskå Mølle som i 2020 omsatte for 1,4 milliarder kroner.

– Vi importerer korn fra både Russland og Ukraina for betydelige beløp, sier han.

Foreløpig har han ikke oversikt over hva konflikten mellom de to landene vil få å si for denne importen.

– Russland og Ukraina har ikke monopol, og det fins alltid alternativ. For Norge er importen fra disse landene viktig, men ikke avgjørende.

Kraftfôrprisene har det siste halvåret vært uvanlig høye.

– Det er grunn til å frykte at dette gir en ny dreining på priskarusellen for kraftfôr og annet bonden skal ha fatt i, sier Gjerde.