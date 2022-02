Norgesgruppen: – Viser at konkurransen er knallhard selv om enkelte forsøker å si noe annet

Å ta markedsandeler fra Norgesgruppen og vokse mer enn dem, er noe Coop har drømt om i lang tid, forteller Coop-sjef Geir Inge Stokke.

Kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ferske tall fra analysebyrået NielsenIQ viser at Norgesgruppen tapte markedsandeler i fjor. E24 har NielsenIQ-tall som går tilbake til 2004. I den perioden har Norgesgruppen vokst hvert eneste år, før i fjor.

– Er det bittert at en uavbrutt rekke er over?

– Vi gikk vel tilbake 0,04 prosentpoeng, så det er ikke snakk om de store tallene. Men vi må forvente et stadig tøft marked i 2022, nå som vi kommer tilbake til normalen med mer grensehandel og restaurantbesøk, sier kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen.

Norgesgruppen er landets klart største handelshus. Kiwi, Meny og de mindre kjedene står til sammen for 44 prosent av markedet, viser NielsenIQs tall.

Les også Coop vant dagligvarekampen 2021 – Rema taper ytterligere terreng

De siste årene har konkurrentene vært lydhøre kritikere av konkurransesituasjonen, og ment at Norgesgruppens posisjon er i overkant dominerende.

Spesielt i forbindelse med debatten om prisdiskriminering, der Konkurransetilsynet har funnet ut at Norgesgruppen får opptil 15 prosent billigere priser fra leverandører enn noen av konkurrentene.

– Det er enkelte i bransjen som prøver å fremstille den som uten konkurranse, men dette viser at konkurransen er knallhard. Det er bare å spørre én av våre 1800 kjøpmenn, sier Rømmerud.

Les også Oda og Reitan mener det er betydelige konkurranseproblemer i dagligvaremarkedet

Tror Meny tjener på matinteresse

Selv om Norgesgruppen gikk noe tilbake, er det andre tall Norgesgruppen kan glede seg over.

Meny var kjeden med klart sterkest organisk vekst – det vil si at nedleggelser, omprofileringer og nyåpninger ikke telles med – med en oppgang på 1,4 prosent.

– Vi tror det skyldes at matinteressen i befolkningen er veldig stor om dagen. Flere ønsker å lage mat fra bunnen og å bruke gode råvarer. Meny tar det som en inspirasjon, sier Rømmerud.

Han er også fornøyd med Kiwi-tallene, selv om lavpriskjeden går tilbake 0,2 prosentpoeng i markedsandel.

– Det var en voldsom omsetningsvekst fra 2019 til 2020, og overraskende nok beholdt bransjen mesteparten av omsetningen i 2021. For oss var ikke det en selvfølge. Kiwi vokste med 8,2 milliarder som følge av pandemien i 2020. Vi beholdt 7,7 milliarder av denne veksten i 2021. Det må vi være fornøyd med.

Har drømt om å ta fra Norgesgruppen

Blant de store handelshusene var det Coop som var fjorårets vekstvinner.

– Vi er ekstremt godt fornøyd med tallene. Vi slåss beinhardt om markedet hver eneste dag, sier Coop-sjef Geir Inge Stokke.

Han svarer at han er veldig stolt over at Coop klarte å stjele markedsandeler fra Norgesgruppen i fjor.

Coop-sjef Geir Inge Stokke Vis mer

– Den store utfordringen er at de har vokst hvert eneste år og blitt større og større. Norgesgruppen har både kraft og økonomi, så da må vi andre være smartere, flinkere og raskere. Vi har drømt mange ganger om å klare å knekke koden og vokse mer enn dem. At Norgesgruppen har en tilbakegang i år synes vi er svært godt levert av oss, sier Stokke.

Extra er i år som i fjor kjeden som vokser mest i Norge. Coop-sjefen forteller at kjeden er viktig for konsernet.

– Det er spydspissen vår i priskampen i bransjen. Målet vårt er å være billigst og i tillegg ha et bredere utvalg enn våre konkurrenter. Jeg synes vi og alle våre dyktige ansatte har levert svært godt i en ekstremt krevende periode.