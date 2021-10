Au pair-ordningen skal avvikles: – Var redningen for min situasjon

Den nye regjeringen vil avvikle au pair-ordningen etter avsløringer om misbruk. Alenemamma Anna P. Sætereie mener at ordningen heller burde vært styrket.

Anna P. Sætereie var alenemamma og hadde ikke nær familie til å hjelpe henne. Da ble redningen en au pair som kunne hjelpe henne med lette oppgaver. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Au pair var redningen for min situasjon, sier Anna P. Sætereie til E24.

Hun er alenemor og hadde en au pair boende hos seg i nærmere fire måneder etter å ha født sitt første barn.

– Hvis jeg ikke hadde hatt au pair i den perioden, så hadde jeg ikke fått ting til å gå rundt. Jeg var kjempesliten, sov nesten ikke, hadde betennelser og var helt desperat etter hjelp, sier Sætereie som forteller at hun ikke hadde andre i nær familie til å hjelpe henne.

– Jeg fikk litt bakoversveis da jeg leste at ordningen kan bli avviklet. Jeg synes det er trist, sier hun.

Au pair-ordningen Hensikten med ordningen, som ble innført i 1969, er å gjøre det mulig for ungdommer mellom 17 og 30 år å dra på kulturutveksling i andre land. Der skal de bo hos en vertsfamilie, lære om kulturen og språket i landet de oppholder seg, mot at de gjør lettere arbeidsoppgaver i hjemmet, som renhold og barnepass.

Au pairen skal få dekket kost og losji. I Norge skal de også få minst 5900 kroner i lommepenger i måneden. De skal ikke jobbe mer enn 30 timer i uken.

Au pairen skal kunne delta i norskopplæring og fritidsaktiviteter, og vertsfamilien skal betale for norskkurs.

Au pairen skal ikke arbeide andre steder enn hos vertsfamilien, hverken mot betaling eller gratis.

Oppholdstillatelsen er knyttet til vertsfamilien au pairen bor hos, ikke au pairen selv.

Over tolv tusen au pairer har vært i Norge de siste ti årene. Over ti tusen av dem er fra Filippinene. De aller fleste er kvinner.

Au pairer kan være i Norge i to år. De ønsker å bli i Norge i hele perioden. Kilder: Caritas, UDI, Politiet. Vis mer

Misbruk og utnytting

Det har stormet rundt au pair-ordningen. LO og Fellesforbundet har tidligere beskrevet den som moderne slaveri. Ordningen som skal fungere som en kulturutveksling, men har av flere blitt misbrukt som en ordning for å skaffe seg billig hushjelp.

I 2013 og 2015 avslørte VG hvordan au pairer som kommer til Norge ble utnyttet på det groveste. I 2017 ble et milliardær-ektepar i Oslo dømt til fem måneders ubetinget fengsel for å ha misbrukt ordningen.

I kjølvannet av alle disse sakene har politikerne tatt til orde for innskjerpelser eller avvikling. I 2015 la Marit Arnstad (Sp) frem forslag i Stortinget om å avvikle, men ble nedstemt av Ap, H, MDG og Frp. Fire år senere gikk Ap og SV inn for å skrote ordningen. Da ble den reddet av den borgerlige regjeringen samt Sp.

Nå har den nye Støre-regjeringen programfestet at ordningen skal avvikles.

Mer avlastning for mor

Det synes Monica Brandsøy Lystad og familien på fire er trist. De har hatt seks au pairer boende hjemme hos seg over lengre perioder.

– Vi har veldig gode erfaringer med ordningen, men har vært nøye på at arbeidstiden ikke skal overstige det som er lovlig og at vedkommende skal føle seg som en del av familien, sier Lystad til E24.

Hun og mannen er begge i fulltidsjobber, og på siden har de en liten gård. De holder til i en den lille vestlandskommunen Gloppen i Nordfjord – en kommune med under 6000 innbyggere.

Monica Brandsøy Lyngstad med mannen og deres to barn. Vis mer

– Ettersom mannen min styrer mest med gården, har det vært naturlig at jeg tar den største delen av huset og barnepass. Derfor er det jeg som har fått mer avlastning med en au pair, sier hun.

Utvekslet språk

Lystad forteller at familien fikk sin første au pair da barna var ett og tre år gamle.

– Vi er nok ikke den stereotypiske au pair-familien. Vi ønsket litt ekstra hjelp og så ønsket vi å gi ungene muligheten til å lære et fremmed språk i ung alder, sier hun.

Familien har hatt au pairer fra Ecuador, Spania og Peru – alle spansktalende land. To av dem har lært seg norsk og har valgt å bosette seg i Gloppen kommune.

– Det er litt synd at ordningen legges ned. Au pairene har blitt som storesøstre for barna og det har vært en fin kulturutveksling for vår del. Men jeg skjønner det veldig godt når den har blitt misbrukt i så stor grad, sier Lystad.

Viktig med storesøster-rolle

Ariana Castro Gonzalez er en av au pairene som ønsker å bosette seg i Norge.

– Jeg har vært veldig fornøyd med ordningen. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort uten den. Det er hardt å finne en jobb i Spania, og jeg ønsket å starte et nytt kapittel etter økonomiske og familiære problemer, sier hun.

Au pair Ariana Castro Gonzalez med Sara, datteren til Monica Brandsøy Lystad. Vis mer

Gonzalez kommer opprinnelig fra Ecuador, men har vokst opp i den spanske hovedstaden Madrid. Hos familien Lyngstad har hun lært seg norsk, fått venner og nettverk, og nå også en praksisplass som spansklærer på den lokale skolen.

– Jeg har hørt flere dårlige historier fra andre au pairer, og jeg er lei meg for å høre det. Vi au pairer skal ha en storesøster-rolle, og ikke en hushjelp-rolle, sier Gonzalez.

Hun mener det er trist at regjeringen ønsker å legge ned ordningen, ettersom det har gitt henne og flere hun kjenner en ny start i et annet land.

Flere søker hjelp

Det er ikke alle som har vært like heldige som Gonzalez. Au pair-senteret, som ligger under kirkens nødhjelpsorganisasjon Caritas, er i kontakt med flere au pairer som blir dårlig behandlet eller utnyttet av sine vertsfamilie.

I en rapport under politiet opplyser senteret at de mottok 1890 henvendelser i 2020. Det er en økning på over 700 tilfeller sammenlignet med 2019. Caritas fulgte opp 60 au pairer som hadde en vanskelig situasjon hos sin vertsfamilie både i 2019 og 2020. Samtidig erfarer de at de fleste au pairer opplever ordningen som god.

Alenemamma Anna P. Sætereie mener at ordningen for au pairer burde bli styrket og utviklet, i stedet for avviklet. Vis mer

Alenemamma Anna P. Sætereie mener at ordningen for au pairer kunne ha vært styrket ved hjelp av krav til høyere lønn, sikkerhet og oppfølging, og at en avvikling ikke nødvendigvis vil føre til mindre misbruk.

– Det er ikke sånn at avviklingen av ordningen stopper misbruket, sier hun.

Les på E24+ Strømprisene fører til ekstreme sparetiltak. Barnefamilie varmer opp bare ett rom.

«Snillisme»

Natalia Ravn-Christensen fra byrået Energy Au Pair mener at ordningen internasjonalt har bidratt til å løfte hundretusener ut av fattigdom, og bidratt til å utjevne sosiale forskjeller idet samtlige vender mer ressurssterke tilbake til hjemlandet.

– Det er snillisme av verste sort når den nye regjeringen vil frata så mange unge mennesker, som ønsker å være her, en unik mulighet til å oppleve Norge, sier Natalia Ravn-Christensen i byrået Energy Au Pair.

Natalia Ravn-Christensen i byrået Energy Au Pair mener au pair-ordningen i all hovedsak er velfungerende. Vis mer

Gjennom jobben i au pair-byrået har hun formidlet rundt 6000 au pairer.

– Jeg har ennå ikke møtt en eneste au pair som ønsker å avvikle ordningen, sier hun.

– Det er svært alvorlig om regjeringen vil avvikle en i all hovedsak velfungerende ordning, noe som vil få inngripende betydning for mange barnefamilier og deres au pair, uten å konsekvensutrede forslaget eller sende det på høring, sier Ravn-Christensen.

Les på E24+ Aldersdiskriminering i arbeidslivet: – Dette er ikke sexy nok til å ta tak i

Overmoden for avvikling

– Vi mener ordningen er overmoden for avvikling, sier Astrid Bergmål (Ap), statssekretær for justis- og beredskapsministeren

Hun mener ordningen i altfor stor grad har blitt misbrukt.

– Selv om noen bruker au pair-ordningen reelt sett som kulturutveksling i dag, må vi nok være så ærlige å si at for mange er hovedmotivasjon billig hushjelp, sier Bergmål.

Astrid Bergmål (Ap) er ny statssekretær for justis- og beredskapsministeren. Hun mener au pair-ordningen i altfor stor grad har blitt misbrukt. Vis mer

– Vil dere se på mulighetene for en lignende ordning?

– Nå vil vi først og fremst komme i gang med å se på hvordan ordningen kan avvikles. Vi er opptatt av å gjøre det på en skikkelig måte, med tanke på de au pairene som allerede er i Norge. Og så får vi se på om det kan være aktuelt med annen ordning etter hvert, sier hun.

Bergmål sier at den nye regjeringen heller vil jobbe for å legge til rette for et mer fleksibelt og inkludere arbeidsliv for småbarnsforeldre.

– Jeg har forståelse for at mange trenger hjelp for å få kabalen til å gå opp. Trenger man hjelp til barnepass og hushjelp, er det fortsatt mulig å ansette noen, men man må være forberedt på å betale det koster, sier hun.