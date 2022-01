Kun 20 kan delta på gruppetimer: – Taper penger på å holde åpent

Barry’s bootcamp kan igjen åpne dørene, men når de kun kan slippe inn 20, vil de drive med tap.

Linn Herland, medeier i Barry’s Bootcamp i Norge, forstår ikke logikken bak antallsbegrensningen. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Treningssentrene kan fra fredag igjen fylle gruppetreningssalene med maks 20 personer som holder en meters avstand.

Treningssenterkjeden Barry’s bootcamp har studioer i Bergen, Oslo og Bærum hvor de tilbyr gruppetimer. Deltagerne holder seg på sin stasjon hvor timene gjennomføres på mølle og med vekter.

Siden desember har medlemmene kunnet trene på studioene deres, men i stedet for at instruktøren står foran og leder dem gjennom timen har de fått en lydfil på telefonen. Det kan de nå gå bort fra, forklarer Linn Herland, medeier av Barry’s Bootcamp i Norge.

Les også Treningsbransjen melder om comeback: – Vi ligger bedre an enn før nedstengingen

– Vi er selvfølgelig kjempeglade for at vi kan gå tilbake til å kjøre grupper, det er jo det vi driver med, sier hun.

Og legger til et tydelig men:

– En begrensning på 20 er veldig hemmende for oss, slår hun fast.

– Taper penger på å holde åpent

De tar betalt per besøkende på timene, nå får de kun ha 20 medlemmer på timene. Uavhengig av om det er små saler eller de største på over 100 og 200 kvadratmeter.

– Jeg må ærlig talt si at jeg ikke helt forstår logikken i det, sier hun.

– Det henger ikke helt på greip i mitt hode, legger hun til.

Hadde kravet kun vært at de skulle ha en til to meter avstand mellom deltagerne, kunne de brukt 70 prosent av kapasiteten, men med antallsbegrensning i tillegg er de nede på 35–50 prosent av kapasiteten, avhengig av størrelsen på studioene, ifølge Herland.

– Da taper vi penger på å holde åpent, men vi vil selvfølgelig holde åpen for å holde de ansatte i arbeid og ikke minst få kundene våre i gang og tilbake, sier hun.

I januar i fjor kunne Barry’s Bootcamp i Bergen gjennomføre gruppetimer med to meters avstand. Vis mer

På Sats åpnet de for at medlemmer kunne bestille plass på gruppetimer i natt, og allerede fylles timene opp, sier landssjef i Sats Norge Wenche Evertsen.

– Først og fremst syns vi dette er veldig bra, sier hun om at det åpnes for gruppetimer igjen.

Nå kan medlemmene som ikke er like komfortable med egentrening på treningsstudio, eller av ulike andre grunner foretrekker gruppetimer igjen komme tilbake på trening.

– Vi gleder oss nå til å se besøket øke enda mer, forteller hun.

– Den viktigste perioden

For det er ikke tvil om at januar er viktig for treningssenterkjeden.

– Det er den viktigste perioden i hele året, sier Evertsen.

Disse vinterukene med nyttårsforsettene friskt i minne er perioden de har høyest tilstrømming av besøkende, og treningsbransjen har ofte sitt beste kvartal i det første i året, forklarer Evertsen.

– Vi har vekst, og det har gått bra så langt, men det er klart at det vil ha en betydning når vi har full bredde i tilbudet vårt, sier hun.

Sats kan igjen holde løpetimer inne for inntil 20 personer med en meters avstand. Vis mer

Treningssenterkjeden med 250 sentre i Norge har ikke hatt «veldig mange færre» besøkende i januar i år sammenlignet med før pandemien i januar 2020, ifølge Evertsen.

Totalt sett har Sats hatt færre besøkende i perioden uten gruppetrening, men de har 20 prosent flere besøkende i studio, og en økning på 44 prosent blant kvinner. Samtidig påvirker avstandsreglene hvor mange de har plass til på sentrene.

– Vi står klare til å hjelpe folk levere på sine nyttårsløfter gjennom resten av januar og fremover, forteller hun.

– Merket kjempenedgang i kundemassen

Januar og februar er tradisjonelt sett de beste rekrutteringsmånedene for både Barry’s, og Herland tipper det gjelder de fleste i treningsbransjen.

I år taper Barrys litt ekstra, fordi Herland mener restriksjonene skaper en uheldig konkurransesituasjon for dem som spesialiserer seg på gruppetrening, sammenlignet med dem som har tilbud om egentrening i tillegg.

Les også Treningssentrene åpnet igjen: – Jeg har forfalt

Under pandemien har treningssentrene ulike steder i landet opplevd begrensninger og blitt stengt flere ganger, og det merker Barrys’ på kundemassen.

– Vi har merket en kjempenedgang i kundemassen, sier Herland.

50 prosent av kundene har blitt borte i løpet av nedstengingene, forteller hun, men nå ser hun fremover.

– Nå håper vi at vi får motivert mange til å komme i gang, og får kjent på hvor godt det er, forteller hun.

Les også Sats åpner treningssentrene i Oslo på onsdag – årsbeste for aksjen