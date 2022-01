«Welcome to Cyprus» - Slik knyttes han til bedrageriet av oljesjefen i Jåttåvågen

En Nokia-mobil sto sentralt da aktor forsøkte å knytte den 29 år gamle italieneren til et av norgeshistoriens største bedragerier.

Her i Jåttåvågen hørte Edison Norge til da de ble svindlet for 129 millioner kroner. Vis mer

Tredje dag av en av norgeshistoriens største bedragerisaker startet onsdag i Jæren tingrett i Sandnes. Etter at den 30 år gamle israelsk-italieneren forklarte seg tirsdag var det onsdag klart for den 29 år gamle italieneren som også er tiltalt i saken.

Da dommer Ragnhild Pedersen ga ordet til italieneren, brukte han tre timer på sin frie forklaring.

Det var en tydelig selvsikker og godt forberedt tiltalt som på engasjert vis forklarte seg som et uskyldig offer.

Dette er hovedpunktene av hans forklaring:

Israelsk politi har drevet en uryddig etterforskning.

Han har ingenting med saken å gjøre.

Israelsk politi kan ha forsøkt å beskytte en skyldig.

Nokia-mobilen israelsk politi knytter til bedrageriet var ikke hans Nokia-telefon.

En av norgeshistoriens største bedragerisaker En 30-åring av israelsk-italiensk opprinnelse og en 29-åring av italiensk opprinnelse er tiltalt for å ha svindlet energiselskapet Edison Norge for 129 millioner kroner i perioden september-oktober 2019.

Edison Norge hadde i 2019 kontorer i Jåttåvågen i Stavanger kommune.

De tiltalte ble pågrepet 16. oktober 2019 i Israel og utlevert til Norge i 2021.

De er tiltalt for en såkalt direktørsvindel, fordi de skal ha utgitt seg for å være Edisons toppsjef i Milano, Nicola Monti overfor Edison Norges sjef, Pierluigi Nalin via e-post og sms.

Nalin trodde han hjalp sin sjef i Milano med et hemmelig oppkjøp i Kina. Istedenfor ble bedriftskontoen tappet gjennom 13 store overføringer på til sammen 13 645 000 amerikanske dollar og 500 000 euro. Vis mer

En 30 år gammel israelsk og italiensk statsborger og en 29 år gammel italiensk statsborger er tiltalt for å ha lurt 126 millioner kroner ut av et Edison Norge AS Vis mer

– Malt meg som kriminell

Et av poengene aktoratet bruker for å knytte 29-åringen til saken er en mobiltelefon han skal ha forsøkt å kaste fra seg under pågripelsen i Israel. Mobiltelefonen skal ha blitt brukt for å bedra oljeselskapet Edison Norge i Jåttåvågen for 129 000 000 kroner.

29-åringen hevder han tok vare på mobiltelefonen for en venn som var sammen med ham da han ble pågrepet, og at han kastet den fra seg av overraskelse og instinkt.

– Jeg så først denne mobiltelefonen like før pågripelsen, forklarte den tiltalte.

Da den 30 år gamle medtiltalte forklarte seg tirsdag hintet han til at israelsk politi kan ha plantet bevis på ham som knytter han til saken. 29-åringen hevder israelsk politi mangler rutiner på systematisering av bevis. Dette gjorde at beslag i saken urettmessig knyttes til han.

– 90 prosent av bevisene retten sitter med er innsamlet av israelsk politi. Dessverre må retten forholde seg til en etterforskning som ikke er utført av norsk politi, fortalte han.

29-åringen er også klar på at han samarbeidet med politiet, for å bevise at han var uskyldig.

Italieneren mener israelsk politi har kuppet etterforskningen uten å inkludere norske myndigheter.

– Israel har derfor malt meg som kriminell, noe jeg ikke er. Jeg mener israelsk politi har måtte beskyttet noen, sier 29-åringen.

– Ikke snakk om penger fra bedrageri

Han hevder at israelsk politi forsøker å beskytte en av de andre som ble pågrepet. Mannen 29-åringen tok vare på mobilen for. Tiltalte mener politiet beskytter denne mannen fordi han skal ha vitnet i en rettssak mot en av de mest høytstående kriminelle lederne i Israel. En rettssak som førte til en 18 års dom.

Et annet poeng av aktoratets bevis er en WhatsApp-samtale mellom de to tiltalte. I den samtalen mener statsadvokaten å kunne bevise at de tiltalte koordinerer storsvindelen.

Den 30-år gamle medtiltalte forklarte tirsdag at dette ikke var riktig, men at han ikke husket mye om hva samtalene omhandlet. Dessuten var oversettelsen fra italiensk svært upresis.

– Det er ikke snakk om penger fra bedrageri, forklarte den 29-år gamle tiltalte.

– Det er snakk om provisjon fra et selskap vi ønsket å starte sammen med en annen, fulgte han opp.

Det er satt av ti dager til rettssaken her i Jæren tingrett i Sandnes. Vis mer

Etter den frie forklaringen fulgte politiadvokat Rune Gjertsen opp med en rekke spørsmål.

Slik som under den frie forklaringen hadde den 29 år gamle tiltalte behov for lengre svar på Gjertsens spørsmål. Da svarene må tolkes fra italiensk til norsk førte dette til noe frustrasjon fra aktoratet.

– Hvis jeg ønsker utfyllende svar, så ber jeg om det. Nå vil jeg ha utspørring, avbrøt Gjertsen.

Også dommer Pedersen måtte be den tiltalte om å korte ned sine svar.

«Welcome to Cyprus»

Gjertsen fulgte så opp med spørsmål om en Nokia-mobil som ble beslaglagt hjemme hos 29-åringen. E-postene som skal ha blitt sendt for å svindle oljeselskapet Edison Norge skal ha blitt sendt fra denne mobilen, mener aktoratet.

Det finnes nemlig en bekreftelseskode for opprettelsen av en e-postkonto i Nicola Montis navn. Dette er toppsjefen i oljeselskapet Edison som Nalin, sjefen for Edison Norge, trodde han snakke med under bedrageriet.

– Jeg har aldri nektet at det ble funnet en Nokia hjemme hos meg. Men den hadde ikke SIM-kort i, og ble heller ikke brukt i noe bedrageri. Derfor kan ikke det være den mobilen israelsk politi mener er innblandet i dette, svarte den tiltalte.

Gjertsen spurte så om tiltalte befant seg på Kypros sommeren 2019. Dette for å knytte tiltalte til mobilen israelsk politi mener er innblandet i saken.

– Jeg tror ikke det, jeg var i Tyrkia da, men det kan hende.

Politiadvokaten viste videre til en sms som er funnet på Nokia-telefonen.

«Welcome to Cyprus», sto det.

– Jeg har aldri fått en slik melding. Dette nummeret er ikke registrert på meg, forklarte den tiltalte.

– Hvorfor skulle jeg frivillig gitt fra meg denne telefonen til israelsk politi om den knyttet meg til bedrageriet, spurte den tiltalte retorisk.