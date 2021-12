Butikkene hennes er hardt rammet av korona. Så tikket det plutselig inn en ordre på 350.000 kroner

En fersk NHO-undersøkelse viser at omikron stanset næringsfesten over natten. Men for Astrid Tjensvold og butikken hennes har det gått bedre enn fryktet.

Astrid Tjensvold eier fem butikker i Stavanger-regionen. Etter de nye restriksjonene merker hun at det er mindre folk ute på shopping. - Men salget har likevel vært bedre enn fryktet, sier hun. Vis mer

Butikken hennes er hardt rammet av korona, men plutselig tikket den inn en ordre på 350.000 kroner. - Helt utrolig.