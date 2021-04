Massivt klikk og hent-trykk i påsken: Ventetiden øker for kundene

Biltema henger etter med bestillinger etter massivt trykk i hjemmepåsken.

KLARER IKKE TA UNNA: Den store etterspørselen etter klikk og hent-varer har ført til at flere varehus ikke lenger kan love to timers ventetid på varene. Vis mer byoutline Heiko Junge, NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Påsken er vanligvis travel for forretninger som selger utstyr til hjem og hage. Med enda flere nordmenn hjemme, ble det ekstra trykk – selv om mange butikker måtte holde stengt for kunder og kun levere varer gjennom klikk og hent-ordning.

For Biltema ble det kaotisk – enkelte varehus fikk inn over 1.000 bestillinger per dag. Lovnaden om levering på to timer måtte de trekke raskt i disse områdene – nå prøver de å rekke å levere innen én dag.

– Vi har kalt inn alt vi har av mannskap for å komme à jour. Sommerhjelper har også begynt tidligere enn vanlig flere steder, sier markedsansvarlig Monica Videm i Biltema.

Roser ansatte

Ikke alle kunder har vært like fornøyde med å måtte stå i kø utenfor butikkene mens ansatte har strevd med å få ut store mengder bestillinger.

– Vi har over 19.000 ulike varer, så det tar litt tid å plukke. De ansatte har gjort en kjempeinnsats ved å gå fra å være vanlige butikkansatte til å være nettbutikkansatte med et veldig høyt tempo, sier Videm.

De ansatte i Biltema har jobbet dag og natt for å få ut tusenvis av ordre gjennom påskeuken. Vis mer byoutline Biltema

Fra i fjor har Biltema hatt en økt omsetningen med 20 prosent hittil i år, men butikkene som har måttet holde stengt regner Videm med at har hatt rundt 15 prosent lavere omsetning enn normalt.

Les også Må stenge over 20 varehus – dropper permitteringer

– Det er ikke like godt salg som det ville vært med åpne butikker, og det er også mer arbeid med å plukke varer. Vi gleder oss til vi kan åpne butikkene igjen, sier hun.

Ansetter flere

Også byggevarekjeden Byggmax har måttet justere opp ventetiden på sine klikk og hent-tilbud.

– Normalt er den to timer, men det hadde ikke gått i påskeuken, sier norgessjef Mikael Bengtsson i Byggmax.

Han hadde ventet stor pågang i påsken – men ikke så stor.

– En åpen butikk kommer alltid til å selge mer enn en stengt, men jeg må si at våre stengte butikker har solgt veldig bra i påsken. Jevnt over går det bra, og vi kommer ikke til å permittere noen. Vi forsøker snarere å ansette mer personell, sier Bengtsson.

Tapt mellom 70 og 90 prosent omsetning

Hagesesongens start ga også Plantasjen en oppsving, og på Østlandet måtte leveringstiden på klikk og hent justeres opp fire timer i påsken.

Les også Virke: – Stenger butikker i stedet for portforbud

At folk tilbringer mer tid hjemme har sørget for bedre omsetning for Plantasjen under pandemien, men klikk og hent-løsningen har ikke vært nok til å dekke opp for stort omsetningstap ved stengte butikker. Driftssjef Jørgen Haukås påpeker at kundene helst vil se og velge ut planter «live» når de handler. De har derfor ikke trengt noen ekstra bemanning, men har unngått å permittere.

– Det har mer vært omdisponering av mannskap, vi har ikke hatt noen utfordring med å ha nok folk, for å si det sånn, sier Haukås.

Kø foran plantasjen i april i fjor. Vis mer byoutline Erik Johansen

Han forteller om gode tall for 2020 og starten av 2021, men er bekymret for de neste 12 ukene. På de stengte butikkene har de mistet mellom 70 og 90 prosent av omsetningen.

Les på E24+ – Det er knalltøft og utrolig vanskelig for alle

– Vi greier ikke kompensere for alt salget som skulle vært i butikkene våre gjennom netthandel. Ferskvarene som skal selges er allerede produsert og bestilt for lenge siden, og er på vei inn i butikkene. Så vi krysser fingrene for gjenåpning, sier Haukås.

Publisert: Publisert: 9. april 2021 20:23 Oppdatert: 9. april 2021 21:27