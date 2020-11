Havyard nedbemanner ved verftet i Leirvik

Rundt 100 ansatte i selskapet mister jobben i Sogn. De ble informert om nedbemanningen på et møte torsdag.

Publisert: Oppdatert: 5. november 2020 13:31 , Publisert: 5. november 2020 12:50

Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Den norske verftsindustrien står overfor alvorlige problemer, skriver selskapet.

I pressemeldingen etterlyser administrerende direktør Gunnar Larsen flere tiltak for å legge til rette for skipsbygging i Norge.

Han understreker også at konsekvensene av coronapandemien er en ekstra utfordring for verftene, og ønsker seg støtte fra myndighetene for å komme seg gjennom krisen.

E24 har foreløpig ikke lykkes å få kontakt med toppledelsen i Havyard eller ordføreren i Hyllestad kommune.

Legger om drift

Havyard har totalt 349 ansatte. Konsernet har hovedkontor i Leirvik, og har avdelinger i Fosnavåg på Sunnmøre, Polen og Tyrkia.

Havyard opplyser at nedbemanningen kommer etter en beslutning om at datterselskapet New Havyard Ship Technology legger om driften til reperasjons- og serviceverft.

– Dette som følge av de rådende markedsforhold for nybygg og at muligheter for byggefinansiering vil være utfordrende i tiden fremover, skriver Havyard Group i pressemeldingen.

Stengte etter smitte

Hyllestad kommune stengte verftet i starten av oktober etter et smitteutbrudd. Utbruddet resulterte i at 90 av kommunens rundt 1.300 innbyggere ble smittet av viruset, ifølge NTB. Samtlige tilfeller ble knyttet til verftet.

Kommunen har siden fått kritikk fra FHI for manglende oversikt over tilfeller og nærkontakter.

Verftet til Havyard ble åpnet igjen den 16. oktober. Den gang varslet selskapet om forsinkelser, og vurderte tiltak for å hente inn den tapte produksjonstiden.

Selskapet planlegger å levere sin rapport for tredje kvartal i slutten av november. Havyard har tidligere meldt om en negativ egenkapital på 138 millioner kroner i rapporten for første halvår. Resultat før skatt var på minus 32,3 millioner kroner.

