Fotballklubber stiger kraftig på børs etter planer om superliga

Fotballfans over hele Europa raser over planene om den nye ligaen. Men i aksjemarkedet er det full jubel.

SUPERLIGA: Juventus-spilleren Cristiano Ronaldo er blant spillerne som kan bli å se i den nye ligaen. Aksjen til Juventus stiger kraftig etter nyheten. Vis mer byoutline MASSIMO PINCA / Reuters / NTB

Natt til mandag bekreftet tolv europeiske fotballklubber om at de er enige om å etablere Super League. Det nye turneringsformatet skal inkludere 15 klubber som alle er faste medlemmer, pluss fem som kvalifiserer seg.

Allerede før det nye formatet ble bekreftet av klubbene var kritikken mot turneringen kraftig. Blant annet gikk UEFA til angrep å truet med å utestenge spillere på lagene fra landslagsspill. Mandag har reaksjonene også vært sterke fra supporterklubbene.

Men kritikken ser ikke ut til å ha nådd aksjemarkedene, der flere av eierselskapene til klubbene opplever kraftig oppgang mandag formiddag.

Voldsom oppgang

Best går det for italienske Juventus, som stiger 12,10 prosent ved tolvtiden. Fotballagets styreleder Andrea Agnelli vil bli ny visestyreleder for den nye grupperingen.

Eierselskapets aksje har ikke steget mer på over et år, ifølge Bloomberg som først omtalte utviklingen.

Manchester Uniteds aksje stiger samtidig mer enn 11 prosent i den amerikanske førhandelen, i underkant av fire timer før børsene åpner der.

Også flere klubber som ikke skal delta i den nye turneringen tar sats på de europeiske børsene mandag. En av dem er Borussia Dortmund som stiger 7,45 prosent i Frankfurt.

Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, er blant dem som har en liten papirgevinst på dagens aksjeopptur. Fondet eide ved nyttår en mindre mengde aksjer både i Juventus og Borussia Dortmund, ifølge fondets oversikt.

Får utbetalt 3,5 mrd. euro

Fotballklubbene som står bak den nye turneringen legger ikke skjul på at det hele er skapt for å tjene mer penger.

«Den nye årlige turneringen vil gi betydelig høyere økonomisk vekst og støtte for europeisk fotball med en langsiktig forpliktelse til ubegrensede solidariske betalinger som vil vokse i takt med ligainntektene», heter det i pressemeldingen fra klubbene.

Der kommer det også frem at klubbene planlegger for at disse betalingene på sikt vil øke til over 10 milliarder euro i perioden klubbene forplikter seg til deltagelse.

De tolv klubbene som har forpliktet seg til å delta i turneringen vil samlet få utbetalt 3,5 milliarder euro for å «støtte deres investeringsplaner knyttet til infrastruktur og for å bøte på påvirkningen av covid-pandemien».

Den amerikanske storbanken JP Morgan bekrefter mandag morgen at den skal finansiere den nye turneringen, skriver Reuters.