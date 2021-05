Vinmonopolet satte foreløpig dagsrekord – solgte nesten én million liter alkohol onsdag

Nordmenn fikk handlet med seg 960.000 liter alkoholholdig drikke onsdag. I opptakten til 17. mai satte dermed Vinmonopolet foreløpig dagsrekord for 2021.

– Vi vet jo at dagene før 17. mai er store salgsdager, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til Tønsbergs Blad.

Onsdagens salg forbigår 30. april, da det ble solgt 930.000 liter.

Nordahl påpeker at nordmenn så langt i pandemien har vært flinke til å spre handlingen sin utover før store høytider.

I 2020 økte polsalget med 40 prosent fra året før, opp fra over 85 millioner liter, til i overkant av 115 millioner.

I forrige uke gikk polet ut og advarte mot monsterkøer denne uken på grunn av fridager og 17. mai.

Måtte oppjustere budsjett med milliarder

Det er vanskelig å utforme budsjett midt i en pandemi, noe Vinmonopolet fikk erfare da de måtte legge milliarder til salgsanslaget for 2021.

I midten av desember presenterte Vinmonopolet budsjettet for inneværende år overfor eieren, Helse- og omsorgsdepartementet. Da anslo polet at man ville omsette for 16,7 milliarder kroner i 2021.

Så kom juleferien, statsminister Solberg fortalte at regjeringen håpet å løsne på restriksjonene i januar, men det motsatte ble resultatet. Det ble satt ny smitterekord og nye muterte virus ankom landet.

– Da vi budsjetterte i fjor høst visste ingen når grensene ville åpne igjen. Vi skjønte ganske raskt at vi måtte oppjustere anslaget vårt, sier poldirektør Hunter som nå altså har oppjustert budsjettprognosen med 2,8 milliarder basert på Vinmonopolets månedsrapport for mars.

