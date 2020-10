Færre kroner inn for forlagene i fjor. Dermed kan to av dem få en trøst på 17 millioner.

Omsetningen til Cappelen Damm og Vigmostad & Bjørke falt i fjor. Trøsten er at de derfor kan få til sammen 17 millioner kroner mindre i bøter fra Konkurransetilsynet.

2019 ble nok et tapt år finansielt for Cappelen Damm. Men 2020 ser bedre ut driftsmessig. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum/NTB

Publisert: Publisert: 16. oktober 2020 20:18

2019 ble et svakt år økonomisk for landets nest største og tredje største forlag, Cappelen Damm og Vigmostad & Bjørke. Det viser nylig leverte årsregnskaper.

Økonomidirektør Anita Huun i Cappelen Damm kan fortelle om et svakt 2019. I 2020 er driften bedret. Vis mer byoutline Studio Vest

Cappelen Damms omsetning falt 8 prosent. Resultatet før skatt endte på minus 151 millioner kroner. Det store tapet skyldtes hovedsakelig store nedskrivninger av verdiene til Tanum-butikkene. De fleste av disse er blitt solgt i år.

Omsetningen for Vigmostad & Bjørke falt 8,4 prosent fra 2018 til i fjor. Resultatet før skatt ble mer enn halvert til 13,4 millioner kroner.

Det finnes riktignok en trøst. Nedgangen i omsetning fører til at Konkurransetilsynets varslede gigantbøter reduseres.

Overhengende fare for forlagene

Alle de fire store forlagene i Norge ble 24. september varslet om mulige bøter på til sammen 502 millioner kroner. Dette for angivelig å ha drevet med ulovlig prissamarbeid.

Bøtene ville vært mye høyere om det ikke hadde vært for følgende regel: Tilsynet kan maksimalt gi bøter på 10 prosent av den bøtelagtes omsetning.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i tilsynet vil se på 2019-resultatene før eventuelle endelige vedtak om bøter. Vis mer byoutline Konkurransetilsynet

Hverken Cappelen Damm eller Vigmostad & Bjørke hadde levert regnskaper for 2019 da bøtene ble varslet i september.

Derfor ble deres bøter basert på 2018-tallene. De to andre store forlagene Gyldendal og Aschehoug har derimot for lengst levert regnskaper for 2019. De to sistes mulige bøter har dermed hele tiden vært basert på 2019-tallene.

– Når de involverte selskapene har levert sine svar på tilsynets varsel, vil vi vurdere om det er grunnlag for å sende endelig vedtak i saken. Da vil i så fall også gebyrene vurderes på nytt, sier Gjermund Nese. Han er avdelingsdirektør i tilsynet.

– Det vil være de samme tre forholdene som spiller inn da. Altså omsetning, grovhet og varighet. Utmålingen av gebyr vil da basere seg på oppdaterte omsetningstall, fortsetter han.

Den tidligere Tanum-butikken på Gardermoen er nå en Ark-butikk. Men Cappelen Damm sitter fortsatt på leiekontrakten med Avinor. Vis mer byoutline Gorm Kallestad/NTB

Minst 17 mill. i «avslag»

Om ikke forlagene får overbevist tilsynet om å droppe eller redusere bøtene, så blir i alle fall Cappelen Damms bot 9 millioner kroner lavere.

Boten til Vigmostad & Bjørke reduseres med 8 millioner kroner målt mot opprinnelig varsel. Samlet går bøtene ned fra 502 til 485 millioner kroner.

Arno Vigmostad i Vigmostad & Bjørke måtte også se omsetning og resultat falle i fjor. Vis mer byoutline Jan T. Espedal

2020 blir bedre

Sett bort fra trusselen om gigantbøter, så varsler økonomidirektør Anita Huun i Cappelen Damm at 2020 blir langt bedre økonomisk enn fjoråret. Dette til trolig stor glede for de to utenlandske eierne Bonnier og Egmont.

– Omsetningen i bokhandlene øker sammenlignet med 2019. Så vi konkluderer med at boken og gode fortellinger står seg godt også i disse tider, sier Huun til Aftenposten/E24.

Tanums flaggskipsbutikk på Karl Johan er beholdt av Cappelen Damm. Vis mer byoutline Monica Strømdahl

Hun venter samlet sett en jevn eller svakt økende omsetning i år. Dette vel å merke når man tar hensyn til at forlaget solgte de fleste Tanum-butikkene i februar i år.

– Lønnsomheten vil derimot være vesentlig forbedret, med en lønnsomhet som er tilbake på normalnivå. Det vil si et driftsresultat før avdrag tilsvarende 7–10 prosent av omsetningen, sier Huun.

Koronapandemien har ifølge Cappelen Damm ført til et behov for gode fortellinger. Vis mer byoutline Berit Roald/NTB

Fagfornyelsen vil gi 2021-løft

Hos Vigmostad & Bjørke, som er spesielt store på skolebøker, blir både 2019 og 2020 økonomisk tråere enn tidligere år.

– Det var flere grunner til nedgangen. Blant de viktigste er en kraftig nedgang i salg av skolebøker i forkant av Fagfornyelsen. Der falt markedet som ventet som en stein, sier Arno Vigmostad.

Fagfornyelsen er den pågående reformen av læreplanene for alle fag i grunnskolen og videregående opplæring.

Da koronaen rammet i vår, måtte Vigmostad & Bjørke i en periode også stenge mange av sine i alt 29 Akademia-bokhandler. Disse holder til på landets mange universiteter og høyskoler.

Nå er imidlertid butikkene åpnet igjen, og Fagfornyelsen gir økt salg for forlagene.

De to eierne Arno Vigmostad (t.v.) og Arnstein Bjørke lover fortsatt full fart for forlaget deres. Vis mer byoutline Helge Skodvin

Kan ta år å avgjøre bøter

Alle de fire store forlagene bestrider gigantbøtene for angivelig prissamarbeid gjennom deres felleseide selskap Bokbasen. De vil derfor garantert klage på bøtene dersom tilsynet gjør et endelig vedtak.

De vil like garantert bringe bøtene inn for rettssystemet dersom klagene ikke tas til følge.

– Vi vil ikke selge eiendeler eller gjøre andre større endringer. Likviditeten er god, men svinger gjennom året. Vi må nok gjenåpne kassekreditten i banken deler av året dersom vi må betale boten, sier Vigmostad, men legger til:

– Det blir jo uansett noen år frem i tid.

