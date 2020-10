Nå blir det trolig enda strengere på serveringssteder. Restauranteiere varsler konkursras.

Ny nasjonal presisering vil trolig redusere kapasiteten i utelivet nok en gang. De knekker en hel bransje, mener restauranteiere.

De to stjernekokkene Jørn Lie (t.v.) og Eirik Lillebø eier og driver tre restauranter i Oslo. Her måler de avstanden mellom bordene på Gamle Raadhus. Vis mer byoutline Dan P. Neegaard

14. oktober 2020

Med en målestokk i hånden går Jørn Lie og Eirik Lillebø mellom bord og stoler. Avstanden mellom hver enkelt sitteplass blir behørig målt opp. Sammen eier og driver de to stjernekokkene tre restauranter i Oslo: Gamle Raadhus, Vaaghals og Code.

– Dette vil redusere kapasiteten vår med i hvert fall 50 prosent. På Vaaghals har vi kapasitet på 210 til 220 personer til vanlig. Nå må vi trolig ned i 70, forteller Lie.

– Med et slikt antall kan det bli vanskelig å forsvare å holde åpent mens man samtidig har faste utgifter, medgir medeier Lillebø.

Tirsdag 12. oktober ble det som varslet lettelser i de nasjonale tiltakene. De vil erstattes av lokale tiltak. Disse avhenger av smittetallene i hver enkelt kommune.

Må trolig øke avstand på samtlige sitteplasser

Til tross for lettelsene kom imidlertid en ny presisering fra nasjonale myndigheter. Denne legger trolig opp til enda strengere overholdelse av enmetersregelen mellom samtlige sitteplasser på serveringssteder – også mellom gjester på hver enkelt bord. Unntaket er hvis man er fra samme husstand.

Til nå har ansvaret om å holde avstand innad i en bordgruppe i stor grad ligget på den enkelte gjest. Slik har de fleste i utelivsbransjen tolket reglene.

Men nå må serveringssteder forsikre seg om at gjester som sitter ved samme bord – uten en meters avstand – faktisk tilhører samme husstand, ifølge Helsedirektoratet.

Det betyr at mange virksomheter trolig må øke avstanden også mellom sitteplasser på hver enkelt bord.

Oslo kommune tolker foreløpig presiseringen som at den vil begrense den allerede reduserte kapasiteten i utelivet (se faktaboks).

Restauranteiere frykter at utelivsbransjen står overfor et konkursras om ikke endringer skjer. Vis mer byoutline Dan P. Neegaard

Utelivet bak kun 2 prosent av Oslo-smitten

Nå ropes det et kraftig varsku i utelivsbransjen. Lie og Lillebø forteller at det har kokt på sosiale medier de siste dagene. Folk er frustrerte.

– Det kommer et konkursras om ikke noe eksepsjonelt skjer. Dette kommer til å knekke en hel bransje. Det er helt uakseptabelt, sier Lillebø.

Utelivsbransjen er et av stedene i samfunnet med strengest smittevernregler. Dette fører blant annet til økte personalkostnader i form av mer vasking og personell som skal sørge for at gjestene overholder smittevernet, forteller Lie.

Spesielt i Oslo har man satt inn strenge tiltak i respons til hva man anser som for høye smittetall.

Det kan se ut til å ha gitt resultater. I Oslo ble kun 2 prosent av smittetilfellene knyttet til serveringssteder, barer og utesteder i uke 40. Riktignok hadde 33 prosent av tilfellene ukjent smittested.

– Vi har fulgt alle retningslinjer fra myndighetene. Smittevernet er ekstremt viktig for oss, men restriksjonene fortsetter bare å komme. Det føles veldig urettferdig, sier Lie.

Slik tolker Oslo kommune den nye nasjonale presiseringen Presiseringen: «Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord. Person i samme husstand kan selvfølgelig sette seg ved siden av hverandre hvis de ønsker det når de ankommer stedet/arrangementet. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer». Presiseringen innebærer en ytterligere innskrenkning for kapasiteten for serveringssteder ved at alle sitteplasser må være slik satt opp at det er 1 meter avstand mellom disse.

Kravet gjelder alle serveringssteder som restaurant, kafé, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, både med og uten skjenkebevilling.

Det avgjørende er om serveringsstedet har sitteplasser for å drikke og spise.

Når gjestene først har satt seg vil det deretter være gjestenes ansvar å følge anbefalingen om minst 1 meters avstand, men serveringsstedet må treffe tiltak for å minne på om avstandskravet. Kilde: Informasjonsbrev fra Oslo kommune sendt til utelivsbransjen Vis mer vg-expand-down

Nakstad: – Ingen reell endring

I en e-post til Aftenposten skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, at de forstår at situasjonen føles krevende. Presiseringen er likevel viktig for holde smittespredningen på serveringssteder på et lavt nivå, understreker han.

– Det har ikke tidligere vært unntak for én-metersregelen for gjester som tilhører samme husstand, derfor bør ikke dette få stor betydning for bransjen, skriver Nakstad.

Ifølge Helsedirektoratet er det ingen reell endring av regelen. Men presiseringen gjør at bransjen ansvarliggjøres i større grad ved å forsikre seg om at regelen praktiseres korrekt.

– Selv om serveringsbransjen har gjort en veldig god jobb med å følge smittevernråd, er det viktig at disse praktiseres likt, og at vi unngår smitteutbrudd som kan gjøre det nødvendig med strengere smitteverntiltak, skriver Nakstad videre.

– Hvor lenge antar man at denne presiseringen vil kunne vare?

– Smittevernreglene er under fortløpende vurdering og vi ønsker ikke å være strengere enn nødvendig. Det er derfor ikke å fastslå hvor lenge forskriften vil være slik den er nå, skriver Helsedirektoratet til Aftenposten.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skriver til Aftenposten at den nye presiseringen er viktig for å holde smittetallene lave i utelivsbransjen. Vis mer byoutline Fredrik Hagen/NTB

Byråd: - Vil ikke sanksjonere før klargjøring

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), sier at kommunen har fått svært mange henvendelser fra en frustrert bransje det siste døgnet. Hun forstår reaksjonene.

– Jeg tror totalen av alle restriksjonene er i ferd med å overskride hva mange kan tåle. Vi nærmer oss en grense hvor det er vanskelig for mange å holde åpent, sier byråden.

Onsdag morgen møtte kommunen med aktører i utelivsbransjen om endringen i forskriften. Byrådet ønsker nå å få en klargjøring fra nasjonale myndigheter om hvordan innskjerpingen skal forstås. Et brev sendes til Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av onsdagen.

– Inntil vi har et svar vil vi være forsiktige med å sanksjonere utesteder for denne bestemmelsen, sier Evensen.

Skryter av bransjen

I likhet med Nakstad skryter hun av smittevernet i utelivsbransjen. Det har til nå blitt gjort over 2000 kontroller i Oslo, forteller Evensen.

– De aller fleste steder er veldig flinke. Og de få som ikke overholder smittevern får vi luket ut, sier hun.

– Vil det være aktuelt for byrådet å lette på enkelte restriksjoner, selv om de er anbefalt nasjonalt, hvis det for alvor smeller økonomisk i utelivsbransjen?

– Som byrådsleder Raymond Johansen har sagt, så er det enkelte nasjonale anbefalinger bransjen i Oslo har valgt å følge – og ikke følge. Det er blant annet fordi lite smitte kan spores til bransjen. Man kan også raskt innføre målrettede tiltak hvis smitten skulle øke. Men vi prøver å balansere mellom nødvendig smittevern og behovet for å drive på en god måte, sier byråden.

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, forstår at mange i utelivsbransjen er frustrerte. Vis mer byoutline Hans O. Torgersen

Oppfordrer til alternativt julebord

Utelivsbransjen går nå inn i det som vanligvis er en svært innbringende sesong. Uten julen blir det blodrøde tall, ifølge Lie og Lillebø.

Onsdag skriver DN at kun 21 prosent av Oslo-bedriftene planlegger julebord i år.

– Vi har allerede – og fortsetter å få – avbestillinger. Mange håpet nok at førjulstiden skulle redde stumpene etter et vanskelig år. Men nå er vi bekymret, sier Lie.

Næringsbyråd Evensen håper de som har avbestilt tar en ny vurdering.

– Jeg opplever at den misforståelsen er oppklart. Så jeg håper de som har kansellert gjør en ny bestilling på Oslos restauranter med trygge smittevernrammer, sier hun.

