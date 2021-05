Trond Bentestuen slutter i Rema 1000

Som følge av «uenighet om retningen» videre så slutter den administrerende direktøren, ifølge pressemelding.

FORLATER REMA: Trond Bentestuen er ferdig med Rema-topp etter tre år i lederstolen. Vis mer byoutline Krister Sørbø / E24

Trond Bentestuen slutter som administrerende direktør i Rema 1000 Norge. Det bekrefter Bentuestuen til E24.

– Jeg ønsker Ole Robert og Rema alt godt videre. Vi er enige om å være uenige, utover det vil jeg ikke kommentere saken, sier Bentestuen til E24.

Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Handel og styreleder i Rema 1000 Norge, sier i en pressemelding at han vil takke Bentestuen for innsatsen.

– Selv om vi nå avslutter vårt samarbeid, vil jeg understreke at vi skilles som venner, og at Trond er en flott fyr som vi heier på og ønsker all lykke videre, sier Reitan i pressemeldingen.

Bentestuen slutter «som følge av uenighet om retning videre for selskapet», står det i pressemeldingen.

Gammel sjef overtar

Tom Kristiansen, som ledet selskapet i en årrekke, tar over stillingen som administrerende direktør for Rema 1000 Norge fra og med 18. mai, ifølge pressemeldingen.

Kristiansen har inntil nylig vært toppleder for Rema Etablering selskapet i Reitangruppen som driver med eiendom.

Torkel Fjørtoft, presseansvarlig i Rema 1000, ønsker ikke kommentere saken utover pressemeldingen.

I november ble det kjent at Reitan-familien vurderer å børsnotere Reitan Handel. Fra januar 2021 så byttet Reitangruppen navn til Reitan, og delte bedriften i områdene handel, eiendom og kapital.

– Når vi nå får kraftsamlet all handelsvirksomhet, skal vi kunne være modne for noe enda større, sa Ole Robert Reitan om børs-vurderingen til E24 i november.

– Drømmejobben

Bentestuen begynte i Rema 1000 i 2018, da kom han fra jobben som konserndirektør for Wealth Management & Insurance i DNB.

– Det er et selskap jeg har fulgt i 25 år. Når denne muligheten dukket opp var det umulig å si nei, det er drømmejobben min, sa Rema-direktøren til E24 da han fikk jobben.

Tre år senere er imidlertid tiden i Rema over.

Publisert: 18. mai 2021 13:03 Oppdatert: 18. mai 2021 13:51