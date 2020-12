Britene frykter økte importpriser: - Folk hamstrer

Frykten for en «no-deal-brexit» har ført til at engelskmennene hamstrer utenlandske varer før fristen for forhandlingene går ut i slutten av desember.

SIKRER SEG LUKSUS: Ifølge havnedirektøren i franske Calais er både Ferrari og traktorer blant det som hamstres av britene før Brexit. Vis mer byoutline Facundo Arrizabalaga/EPA/Scanpix

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Før landet forlater EU, har en voksende uro for økende importpriser ført til store køer på begge sider av den britiske kanal, skriver Bloomberg.

Spesielt hardt rammet er den franske havnen Calais, ettersom havnen er et viktig knutepunkt for varer som skal leveres til Storbritannia.

Havnens direktør, Jean-Marc Puissesseau, sier til avisen at han observerer alt fra traktorer til flere luksuriøse sportsbiler som er på vei over kanalen.

Dette inkluderer blant annet dyre sportsbiler fra Ferrari og Maserati.

– Vi ser alle slags ting som peker mot at folk hamstrer, i tilfelle tollavgifter blir satt opp , sier Puissesseau til Bloomberg.

Britiske importører har lenge advart om store endringer i utenlandsk handel på grunn av brexit. I oktober meldte statsminister Boris Johnson at Storbritannia burde forberede seg på en handelsavtale med EU på lik linje med den Australia har.

En slik avtale innebærer at Storbritannia vil handle med EU på vilkårene til Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det vil medføre økte tollsatser og trolig betraktelige prisøkninger.

Onsdag måtte omtrent 800 lastebiler i Frankrike tas til side, for å unngå enda lenger ventetid på den franske havnen Calais. Vis mer byoutline Thibault Camus / AP

Hopp i containerprisen

I britiske Dover, den travleste fergehavnen i Storbritannia, har antall leveranser i november økt med 20 prosent sammenlignet med i fjor.

Den store økningen i importen har resultert i et hopp i containerprisen, til 6.000 pund, opp fra 2.500 pund for bare noen uker siden, skriver Bloomberg.

I havnen Felixstove har de også måttet ty til ekstra bemanning for å håndtere de store mengdene med leveranser inn i landet.

– Havnen har slitt med produktivitetsproblemer en stund. På toppen av dette har du overbelastning i andre store havner, ettersom fristen for Brexit-avtalene nærmer seg, og selskapene hamstrer, sier direktøren Duncan Buchanan, som representerer britiske lastebilsjåfører, under selskapet Road Haulage Association.

Han forteller videre at han forventer økende overbelastning helt inn i 2021.

Det har også blitt tatt grep for å hindre lange køer rundt den franske havnen Calais.

Britiske selskaper tar tak

Onsdag måtte franske myndigheter ta til side omtrent 800 lastebiler fra motorveien A16, og lede dem inn på andre stasjoner for å unngå trafikk i Calais.

Den franske havnen melder om den største trafikken så langt i år, selv i en tid der daglige leveringer har blitt redusert på grunn av pandemien.

Den japanske bilprodusenten Honda har midlertidig stanset all produksjon i England.

Dette skjer på grunn av store forsinkelser i leveranser av bildeler i landet, ifølge bilprodusenten. I tillegg har Storbritannias største dagligvareprodusent, Tesco, tatt grep for å unngå forsinkelser på den travle fergehavnen Dover.

Styreleder i dagligvaregiganten, John Allan, sier til Bloomberg at de blant annet har begynt å lagre mat og videresende leveringer til andre områder for å unngå Dover.

