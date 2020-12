Coronastengte grenser gir historisk høyt salg for Vinmonopolet

Vinmonopolet styrer mot et historisk høyt salg i coronaåret 2020. Monopolledelsen tror salget ender på 115 millioner liter. Det er opp 40 prosent fra i fjor.

Kø utenfor Vinmonopolet på Grünerløkka i Oslo den siste fredagen i november. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB-Jan-Morten Bjørnbakk

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

I november var økningen på 43 prosent sammenlignet med november i fjor. Veksten er størst i kommunene som ligger nærmest Sverige. Bråstoppen i grensehandelen har ført til store geografiske salgsforskjeller.

I Viken er økningen på hele 74 prosent, mens i Møre og Romsdal har salget økt med 20 prosent.

– Flere kommuner langs svenskegrensen har en vekst godt over 100 prosent hittil i år, men alt dette er steder der Vinmonopolet hadde et ganske lavt salg per innbygger før coronasituasjonen, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

Grensenær økning

Vinmonopolene i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad har alle mer enn doblet salget i november sammenlignet med november i fjor. I Kongsvinger har salget økt med 182 prosent. I Troms og Finnmark har to kommuner opplevd en nedgang i salget fra i fjor. I Skjervøy gikk salget ned med 11 prosent, mens Bardu har redusert omsetningen med 10 prosent.

Hyttekommunen Hol topper statistikken over mest salg per innbygger. Hittil i år er det handlet 46,4 liter per innbygger. Vinmonopolet viser til høye tall også i andre hyttekommuner der mange har oppholdt seg istedenfor å reise til utlandet.

I andre enden av skalaen finner du Kautokeino der salget på Vinmonopolet utgjør 3,8 liter per innbygger.

Redusert skjenking

Stansen i grensehandelen er ikke den eneste årsaken til den eventyrlige omsetningsveksten for Vinmonopolet.

– Også betydelig redusert skjenking på landets barer, restauranter og kafeer bidrar til å forklare den historiske salgsøkningen, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl.

Publisert: Publisert: 17. desember 2020 06:22