Kreditorene til Norwegian klager på fremdriften

Rolls-Royce sier de ikke har fått betalt denne uken. Airbus tror de ikke får betalt i januar. Nå er kreditorene utålmodige etter å få se hva den faktiske planen til Norwegian er.

Kreditorene vil før jul vite hvor mange, om noen, Dreamlinere Norwegian skal beholde. Men det vet selskapet knapt selv ennå. Vis mer byoutline Junge, Heiko / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert i går 19:55

Norwegians største kreditorer er ikke fornøyd med fremdriften i flyselskapets arbeid for å reddes.

På et rettsmøte i Dublin fredag klaget advokater for flere av kreditorene. De mener at spesielt prosessen med å avgjøre hvilke fly Norwegian vil beholde og hvilke de vil kvitte seg med, går for sent.

Flyselskapet har 140 fly som de enten leaser eller eier. I sommer hadde Norwegian over 20 fly i luften. Men i november varslet selskapet nye permitteringer og at bare rundt seks fly skulle være i trafikk i vinter.

De store kreditorene venter på å få svar på hvor mange fly Norwegian skal fly med i 2021 og 2022. Et av de sentrale spørsmålene er om Norwegian i fremtiden skal ha langdistansefly eller ikke. Torsdag sa konsernsjef Jacob Schram at fremtiden til Dreamliner-flyene ikke er avgjort ennå.

Advokaten for de aller største kreditorene, leasingselskapene Aercap og Boc Aviation og den statlige amerikanske banken Exim, kalte fremdriften for «sparse». Eller på norsk sparsommelig.

Det er ikke styret i Norwegian, men examineren Kieran Wallace (t.v.) og dommeren Michael Quinn som nå spiller førstefioliner i flyselskapets forsøk på å overleve. Vis mer byoutline Irish Times / Collins Photo Agency

Neste frist 22. januar

Kreditorenes advokater ba derfor den irske dommeren å pålegge Norwegians rettsoppnevnte «examiner», altså forvalter, om å fremlegge en oversikt over den fremtidige flyflåten alt før jul.

Og de ba om at siste frist for å legge frem en ny forretningsplan for Norwegian ble satt til 11. januar.

Argumentet er at de trenger mange uker på seg til å forberede og ta imot flyene Norwegian leverer tilbake.

Men kreditorene fikk ikke medhold i kravet om å få så mye mer fart i prosessen.

Dommeren Michael Quinn satte neste frist for Norwegians forvalter, revisoren Kieran Wallace, til fredag 22. januar.

Med det kommer man kreditorene i alle fall litt i møte: Fristen fremskyndes med fire dager sammenlignet med den opprinnelige, som var tirsdag 26. januar.

Norwegian jobber nå sammen med forvalteren om flyselskapets nye forretningsplan.

I retten i Dublin ble det understreket at det er forvalteren, ikke Norwegian, som til slutt bestemmer hvilken plan som legges frem for retten.

Arbeidshesten 737–800 forblir grunnstammen i Norwegians flyflåte om selskapet overlever. Vis mer byoutline Stein J. Bjørge

Mulig strid om forskudd på fly

Et par av kreditorene påpekte også på at de ikke får betalt for krav som forfaller nå mens Norwegian er under irsk konkursbeskyttelse.

Rolls-Royce varsler at de ikke har fått betalt motorleie denne uken. Og Airbus tror de ikke kommer til å få betalt et avtalt forskudd på 1,99 millioner dollar i januar.

Norwegian har 97 fly som de ennå ikke har mottatt fra Boeing, på en kontrakt Norwegian har sagt de ønsker å kansellere. Norwegian har 90 fly igjen av den store ordren på 100 fly fra Airbus, hvorav 2 skal leveres i 2021.

Norwegian har både kansellert ordrene og gått til rettssak for å komme unna Boeing-flyene som ikke er levert. De bestilte flyene fra Airbus blir en del av rettsprosessen i Irland.

Airbus hevder at et beløp på 46 millioner dollar, nær 400 millioner kroner, i forhåndsbetalinger er deres penger selv om deler av ordren fra Norwegian blir kansellert.

