1 av 3 bussjåfører vil ikke anbefale yrket til unge

NHO-toppen mener «det ikke er så ille som enkelte skal ha det til», og mener arbeidstakersiden snakker ned yrket til sin fordel under streiken.

I en undersøkelse gjort av Yrkestrafikkforbundet høsten 2019 som ble offentliggjort onsdag, svarte 1 av 3 bussjåfører at de ikke vil anbefale yrket sitt til unge mennesker.

80 prosent av disse oppga lønnsforhold og arbeidstider som årsaker til at de ikke vil anbefale dette.

– Ville du anbefalt ditt yrke til unge?

– Nei. Ikke sånn som arbeidsforholdene og lønna er nå, svarer bussjåfør og tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet, Ellen Beate Hansen.

Hun begrunner svaret sitt med at lønna er lav i forhold til ansvaret bussjåførene har, og at turnusarbeidet blir en belastning både for sjåfører og familien.

– Nå har jeg kjørt buss i en del år, og elsker yrket mitt, men jeg vil fortsatt ikke anbefale det videre.

– Resultatet er stressende og demotiverte bussjåfører

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er selv bussjåfør og sier han ikke er overrasket over tallene.

– Dette er et yrke som kan være helt supert hvis du liker å møte nye mennesker, yte service og operere store og teknisk avanserte kjøretøy. Men som bussjåfør har jeg sett bransjen endre seg mye over de siste tiårene, sier han, og legger til:

– Det virker som man nå går inn for å systematisk fjerne all ekstra tid til å hjelpe passasjerer, yte service og ta helt nødvendige pauser. Resultatet blir selvfølgelig stressede og demotiverte bussjåfører, sier leder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Gjennomsnittsalderen på en norsk bussjåfør ligger på omtrent 54 år, og mange sjåfører har allerede oversteget normal pensjonsalder.

Samtidig viser tall fra NHO Transport at det er behov for over 1.000 nye bussjåfører hvert år fremover. Dette målet er man langt unna å oppfylle.

– Busselskapene skyter seg i foten når de skviser sjåførenes arbeidsdag. I kombinasjon med en lav begynnerlønn og ubekvem arbeidstid er de ikke med på å skape en attraktiv arbeidsplass for unge mennesker. Om man ønsker å oppnå målsettingen om 1.000 nyutdannede bussjåfører i året er bransjen nødt til å ta grep, avslutter Klungnes.

Mener startlønna er god nok

NHO Transport-sjef Jon H. Stordrange forklarer at grunnlønnen starter på 381.000 kroner, og for de som kommer rett fra videregående har de et fagbevis som legger til 19.500 kroner.

– Altså har de en startlønn på 401.000 kroner. Det er en ganske bra startlønn. I tillegg har vi en ansiennitetsstige fra start til tre år, fra tre til seks år, og fra seks til ni år. Om man da starter i yrket og blir i alt fra tre år og oppover, kan man ganske raskt stige i lønn, sier Stordrange.

Han legger også til at det er flere unge som starter på gods, men som senere går over på buss.

– Det henger sammen med at det er mer forutsigbare arbeidstider på buss, med tanke på at man får en arbeidsplan slik at man kan planlegge. Med godskjøring er man ofte borte over lenger tid, som gjør det vanskelig med familieliv.

– Ikke så ille som enkelte skal ha det til

Stordrange forklarer også at de i tidligere oppgjør har forsøkt å få med motparten på å endre et vilkår i tariffavtalen, som innebærer at når en turnus blir ledig kan bussjåfører søke om å få den.

– Det fordeles etter ansiennitetsprinsippet som innebærer at unge bussjåfører ikke får mulighet til å søke seg inn på gunstigere turnuser med tanke på arbeidstid og familieliv. Vi vil prøve å få med motparten på dette ved senere oppgjør.

I tillegg blir det trukket frem at NHO har uttalt at de må ansette opp mot 1.000 bussjåfører i året. NHO-toppen forklarer at dette handler om at mange bussjåfører snart nærmer seg pensjonsalder, og at det derfor hadde blitt mangel på sjåfører samtidig som hyppigheten av avganger i bysentrum skulle økes.

– Det ser litt annerledes ut nå under corona, samtidig som lånekassen valgte å finansiere bussertifikatet og yrkessjåførbeviset med lån og stipend. Da fikk vi fylt omtrent 600 av de stillingene, sier han, og legger til:

– Så situasjonen er ikke så ille som enkelte skal ha det til, men det er av arbeidstakersidens interesse å snakke ned yrket nå om dagen, avslutter han.

Vil ikke bytte yrke

Hansen sier hun uansett ikke ville byttet yrke, på tross av arbeidsforhold, lønn og arbeidstider.

– Jeg tror arbeidstidene er mye av grunnen til at det også er eldre bussjåfører. De startet da arbeidsforholdene og lønna var bedre, samtidig som det er vanskelig for unge å kombinere et familieliv med denne jobben.

Hun trekker også frem at flere har sagt «om du ikke er fornøyd, får du bytte yrke». Til det svarer hun:

– Nei. Jeg trives godt, men arbeidsgiverne må opprettholde plikten sin til et godt arbeidsforhold. Jeg kan ikke bare skifte yrke fordi lønna er dårlig når jeg trives. Det er et viktig yrke for å få samfunnet til å gå rundt.

