Ny krisepakke til reiselivet: – Vi må tilpasse oss et nytt marked med stort sett bare norske gjester

1 milliard kroner i kontantstøtte og 250 millioner ekstra til omstilling. Regjeringens nye krisepakke skal holde reiselivsnæringen flytende ut året.

Hotelldirektør Sigurd Kvikne ved Kviknes Hotel i Balestrand venter få gjester utover høsten. Bedriften har i stedet søkt om midler til å fokusere på kompetanseheving. Vis mer byoutline Arnfinn Mauren, Aftenposten

Publisert: Publisert: 21. september 2020 13:44

– Vi er selvfølgelig glade for alt vi kan få og søke på av penger. Det ser ut som at trafikken fremover vil bli veldig laber, sier Sigurd Kvikne.

Han er direktør og fjerde generasjon eier av Kviknes Hotel i Balestrand i Sogn. De har tilbakelagt en tøff sommer, forteller han.

– Før hadde vi masse utenlandske gjester. Nå må vi tilpasse oss et marked med stort sett bare norske gjester.

Derfor har bedriften søkt om penger til omstilling fra Innovasjon Norge. Kvikne håper å unngå permitteringer. I stedet vil han jobbe med å øke kompetansen på mat og drikke, markedsføring og salg.

– Vi håper den nye ordningen vil sikre hele bransjen den hjelpen de trenger, sier Kvikne.

På det tradisjonsrike familiehotellet i Balestrand har det stort sett vært norske gjester på besøk i sommer. Til gjengjeld har de lagt igjen mer penger pr. gjest enn utlendingene. Vis mer byoutline Arnfinn Mauren, Aftenposten

Setter av 1 milliard kroner

Reiselivet fortsetter å være blant bransjene som er aller hardest rammet av koronakrisen. Det sa næringsminister Iselin Nybø (V) fra Operataket i Oslo mandag formiddag.

Hun la frem en ny kompensasjonsordning rettet mot bedrifter i reiselivet som har hatt stort omsetningsfall. Det er satt av inntil 1 milliard kroner.

– Formålet med det er å trygge arbeidsplasser, hjelpe levedyktige bedrifter til å tilpasse seg og hindre at de går konkurs, sa Nybø.

Nybø vil ennå ikke svare på hvilke bedrifter som defineres som levedyktige under den nye ordningen. Hun understreket at detaljene ikke er klare før myndighetene har hatt dialog med partene i arbeidslivet.

– Det første møtet med partene i arbeidslivet blir i morgen tidlig. Jeg kan allerede nå si at det blir ikke en videreføring av dagens ordning. Det blir en ny ordning, basert på den vi har hatt, sa Nybø.

Næringsminister Iselin Nybø (V). Vis mer byoutline Olav Olsen, Aftenposten

Utbetalingene kommer først i 2021

Ordningen skal gjelde fra september til og med desember 2020. Den innebærer at staten dekker en andel av bedriftenes faste, uunngåelige utgifter.

Bransjene som driver med overnatting, servering og formidling vil bli omfattet. Også deler av passasjertransport og opplevelser får en bit av kaken, ifølge Nybø.

– Vi vil også foreslå en søknadsbasert tilskuddsordning for små bedrifter som eventuelt faller utenfor denne ordningen. Den er på 50 millioner kroner, sier næringsministeren.

Her skal det brukes «skjønn» for å sikre at også de bedriftene som ikke er registrert som typiske reiselivsbedrifter, får hjelpen de trenger.

– Det innebærer mer manuell saksbehandling. Derfor vil ikke pengene kunne utbetales før i 2021. Men det viktigste for reiselivet nå er å vite at det kommer penger, sier Nybø.

Utvider tilskudd til omstilling

Ifølge Nybø har svært mange bedrifter gjort som Kvikne Hotell og søkt om penger til å tenke nytt.

Derfor foreslår regjeringen i tillegg å utvide ordningen for omstilling med 250 millioner kroner.

– Det handler om at det kommer til å ta tid før vi kommer tilbake til normalen. Da må man kanskje endre marked, for eksempel mot dem som reiser kort men bruker mye penger. Eller man må se på hva man gjøre nå for å omstille til et mer bærekraftig reiseliv, sier Nybø.

For å få støtte må bedriftene vise til mer enn 30 prosent omsetningsfall de to siste månedene sammenlignet med året før.

Næringsminister Iselin Nybø og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møtte pressen på Operataket mandag morgen. Vis mer byoutline Olav Olsen, Aftenposten

Egne tiltak for kommunene

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland var også på plass på Operataket for å fortelle om regjeringens nye tiltak for kommunene.

Regjeringen vil nemlig ha en egen tilskuddsordning på 200 millioner kroner til kommunene som har måttet innføre ekstra lokale smitteverntiltak. Slik skal de kunne kompensere bedrifter som er blitt spesielt rammet.

– For eksempel Bergen. Der stengte man ned på grunn av en uoversiktlig situasjon. Da blir bedrifter veldig hardt rammet, sier Helleland.

Savner kompensasjon for tapt omsetning

Enkelte aktører frykter imidlertid fortsatt at de vil falle utenfor.

– Jeg driver et enkeltmannsforetak og har ganske lave kostnader, forteller Anniken Aakvik. Hun er daglig leder i Offbeat Adventures utenfor Ålesund.

Bedriften tilbyr enkle turer og opplevelser for de med mindre erfaring fra friluftsliv. At utenlandske gjester ble hjemme rammer derfor hardt.

Anniken Aakvik er blant dem som synes kompensasjon for faste utgifter er en mager trøst. Vis mer byoutline Arnfinn Mauren, Aftenposten

– Vi er nede på 20 prosent av omsetningen vi hadde i fjor. Jeg savner kompensasjon for omsetningstap, og ikke bare utgifter, sier Aakvik.

Her kan du lese mer om Reiseliv Coronaviruset Omstilling Innovasjon Norge