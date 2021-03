Stangeland årets bedrift i 2020

Næringsforeningen i Stavanger-regionen kårer Stangeland Gruppen til årets bedrift i 2020. Av fem nominerte kunne Stavangers varaordfører Dagny Hausken i kveld hedre vinneren.

Det var Stangeland Gruppen som stak av med den gjeve tittelen: «Årets bedrift» i 2020.

Onsdag kveld mottok Tommy Stangeland prisen som representant for Stangeland Gruppen. Som en del av begrunnelsen la varaordføreren vekt på bedriftens lange historie og dens bidrag i utviklingen av landemerker som Stavanger Lufthavn, Ryfast, Kongeparken og annet.

– Vi snakker om en familiebedrift med en klar visjon om å være den ledende

aktøren i bransjen. Selskapet har over tid bygget opp en solid økonomi med en årlig omsetning på rundt 2,5 milliarder kroner og har en av landets ledende maskinparker, sa varaordføreren.

Samfunnsansvar

Da Næringsforeningen nominerte Stangeland, var bedriftens lange kontinuitet viktig. Da han mottok nominasjonen i november 2020, sa Tommy Stangeland at den eksterne anerkjennelsen ga en energiinnsprøytning.

– Vi bærer også med oss et samfunnsansvar som er større enn oss selv. Bygg- og anleggsbransjen er en av de viktigste næringene vi har i Norge, det er vi som fysisk bygger landet vårt. Som en dominerende, lokal aktør er det vår jobb å fremsnakke både bransje og fag, sa Stangeland den gang.

Det var Tommy Stangeland (t.v) som mottok prisen for anledningen.

Bedriftens samfunnsansvar var også noe varaordføreren satte fokus på under kveldens prisutdeling. I tillegg til deres 1100 ansatte vektla hun både arbeidsmoral og fagkompetanse.

– Høsten 2019 etablerte den sin egen lærlingskole, der ungdommer som er mer motiverte for praktisk arbeid enn teori og stillesitting, får mulighet til jobb og fagbrev. Slike bedrifter vil vi ha flere av, slo Hausken fast under prisutdelingen

Mandag forrige uke meldte Aftenbladet at Stangeland-familien kjøpte opp det danske kranselskapet Kranringen for å bli Skandinavias største selskap innen kran. Avtalen innebærer også at det danske selskapet kjøper seg inn i Crane Norway Group.

– Det er altså ingen grunn til å frykte at vinneren vil legge seg på latsiden av å vinne Årets bedrift, kunne derfor ordføreren slå fast.