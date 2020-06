Nordic Choice får hastemøte med arbeidsministeren om permitteringsordningen onsdag

Til tross for at Stortingets presidentskap sa nei til å avbryte Stortingets ferie for å stemme over en utvidelse av permitteringsordningen, gir ikke hotellkjeden opp håpet om en avklaring før sommeren.

BER OM HJELP: Petter Stordalens Nordic Choice har sendt varsel til Nav om at det er fare for masseoppsigelser. Kjeden har gjentatte ganger bedt regjeringen om å utvide permitteringsperioden til 52 uker. Vis mer Vidar Ruud / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 29. juni 2020 17:11

Onsdag 1. juli skal Petter Stordalen-eide Nordic Choice i hastemøte med arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det skjer etter gjentatte henvendelser fra hotellkjeden til regjeringen om behovet for å få forlenget permitteringsperioden.

Møtet var opprinnelig planlagt til 31. august, men det mente Nordic Choice var for lenge til.

Det ville da være for sent å diskutere problematikken, skrev HR-sjef Karin Sjögren i et brev til regjeringen forrige uke, ifølge Dagens Næringsliv, og nå blir det møte.

Har varslet Nav om oppsigelsesfare

Nordic Choice er takknemlig for at Røe Isaksen fant plass i kalenderen til et telefonmøte allerede denne uken, sier pressekontakt Geir Økland i hotellkjeden til E24.

– Vi er spent på å høre hva statsråden har å si om hvorfor man avventer når begge parter, både arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjon, synes at vi trenger et tiltak, og en avklaring på denne siden av sommeren for å unngå oppsigelser, sier Økland.

– Vi forventer også at vi kan bidra med å gi et klart bilde av hvordan krisen oppleves for reiselivsnæringen, sier han.

Økland innrømmer at håpet om at det faktisk skal komme en avklaring nå er svinnende.

Mandag formiddag ble det klart at Stortingets presidentskap sagt nei til å avbryte Stortingets ferie for å stemme over en utvidelse av permitteringsordningen, ifølge VG.

– Vi fikk fornyet håp da Frp åpnet for å hasteinnkalle Stortinget, men det svant igjen da avstemmingen i presidentskapet kom i dag, sier Økland.

– Vi gir likevel ikke opp og jobber hver dag for å berge så mange arbeidsplasser som mulig, sier han.

Hotellkjeden har i flere omganger vært tydelig på at det vil komme oppsigelser i stort omfang dersom ikke permitteringsperioden forlenges utover dagens ordning, og aller helst til 52 uker.

Nå har Nordic Choice meldt fra til Nav om at det er fare for masseoppsigelser, opplyser Økland.

– Hvor mange risikerer å miste jobben i Nordic Choice?

– Vi har ikke gjort de beregningene, sier Økland.

Kan komme i august

Statsminister Erna Solberg sa før helgen at det vil bli et nytt møte med partene i arbeidslivet i august, og åpnet samtidig for at permitteringsperioden vil bli forlenget dersom jobbsituasjonen forblir som i dag.

Presset på å forlenge permitteringsperioden har vært stort og kommet fra mange kanter. Både LO, Virke og NHO støtter en utvidelse.

Maksimumsgrensen på 26 uker for permittering har under tidligere kriser blitt hevet for å unngå unødvendige oppsigelser. Under oljekrisen ble den utvidet til 52 uker.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det enighet om forlengelse av ordningen til 30 uker.