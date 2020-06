Rederiet DFDS kutter 650 stillinger

Det er ukjent hvor mange som rammes i Norge.

Rederiet DFDS skal spare 250 millioner danske kroner i året. Her fra danskebåten MS «Pearl Seaways», som går mellom Oslo og København. Vis mer MADS CLAUS RASMUSSEN / RITZAU SCANPIX

Publisert: Oppdatert: 29. juni 2020 12:00 , Publisert: 29. juni 2020 11:47

Coronakrisen gjør at rederiet DFDS må kutte 650 stillinger, hvorav 200 i Danmark, går det frem av en melding.

DFDS har i dag rundt 8.600 ansatte.

DFDS tok de første grepene da coronakrisen brøt ut for fullt i midten av mars, og har nå utviklet en plan med et lengre perspektiv som skal implementeres i løpet av de neste månedene.

Nedskalering av ulike funksjoner er blant de mer langsiktige grepene.

100 mill. i engangskostnad

Nedbemanningene kommer i forbindelse med at DFDS skal spare 250 millioner danske kroner i året. En positiv finansiell effekt på 50–75 millioner danske kroner er ventet i år.

DFDS venter å ta en engangskostnad på 100 millioner danske kroner i 2020.

Selskapet skriver at det går ut av den danske permitteringsordningen fra mandag.

Vil ikke kommentere Norge

Rederiet kuttet resultatanslagene (ebidta) for 2020 i begynnelsen av mai. Usikkerheten fortsetter å være eksepsjonelt høy, spesielt for passasjertrafikken, og dette kan føre til at utsiktene og forutsetningene kan endres betydelig i andre halvår- Derfor er årets resultatanslag uendret fra i mai.

E24 har vært i kontakt med DFDS-sjef Torben Carlsen, som ikke ønsker å kommentere om ansatte i Norge rammes.

Danskebåten til DFDS gjenåpnet ruten mellom Oslo og København torsdag i forrige uke. Samme dag åpnet en ny rute mellom Oslo og Frederikshavn.

