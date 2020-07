Treg korona-respons blant vestlandskommuner

Mens tre av fire kommuner i Norge framskynder bygge- og anleggsprosjekter under krisen, gjør bare halvparten av kommunene i Rogaland og Vestland det samme.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Hovedorganisasjonen Virke mener at kommunene i Rogaland og Vestland må sette i gang flere byggeprosjekter. Vis mer Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Publisert: Publisert: 1. juli 2020 11:37

Kommunene i Rogaland og Vestland fylke er tregere med korona-responsen enn kommuner ellers i landet. Dette kommer fram i en kommuneundersøkelse i regi av Hovedorganisasjonen Virke.

Undersøkelsen er gjennomført av Norgesbarometeret, og 146 kommuner har svart. De to største kommunene i regionen, nemlig Bergen og Stavanger, har ikke svart. Sandnes, Haugesund, Strand, Sogndal og Bømlo er derimot blant respondentene.

Overrasket

– Det er overraskende at kommunene på vestlandet gjør minst for å få folk tilbake i arbeid etter koronakrisen, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke til Aftenbladet/E24.

– Dette er det motsatte av det som skjedde under oljeprisfallet i 2014, da denne regionen, som er så avhengig av oljesektoren, handlet raskt.

Få lavterskel-tilbud

Undersøkelsen viser at bare 8 prosent av kommunene i de to fylkene igangsetter nye prosjekter for lavterskeltilbud som inkluderer frivillig arbeid blant ressurssvake. I resten av landet har 23 prosent av kommunene nye slike tiltak.

En av fire kommuner på vestlandet (27 prosent) har ikke satt i gang noen tiltak for å øke aktiviteten fra private og ideelle leverandører under koronakrisen. I resten av landet er dette tallet 16 prosent.

– Dette er spesielt ille når vi ser på NAV-tallene at andelen permitterte går saktere ned på vestlandet enn ellers i landet, sier Horneland Kristensen.

Der flest jobber

Ifølge Horneland er det mange som ikke er klar over at den største verdiskapningen ikke skjer i oljesektoren, men i handels- og tjenestenæringen.

– Det er her de fleste faktisk jobber, og det er en sektor der mange bedrifter plutselig mistet all omsetning da landet ble stengt ned den 12. mars.

Horneland Kristensen mener at kommunene må bruke mer penger for å få folk i arbeid igjen. Innen handels- og tjenestenæringen som Virke organiserer, er det nå 127.000 permitterte på landsbasis.

– Jeg frykter at mange av disse aldri får jobben sin tilbake, fordi mange bedrifter vil gå konkurs. Derfor er det viktig at kommunene på vestlandet gjør sitt, og gjør mer, sier Horneland Kristensen, selv med røtter i Haugesund.