Fredrik Skavlan tok utbytte på mer enn 18 mill. i fjor

Skavlan hadde Kahoot-aksjer verdt rundt en halv million kroner ved utgangen av fjoråret. Quizselskapet har siden hatt en børsoppgang på nær 50 prosent.

MILLIONRESULTAT: Fredrik Skavlan har gjort suksess med talkshow. Vis mer Hallgeir Vågenes / VG

Publisert: Oppdatert: 25. juli 2020 22:00 , Publisert: 25. juli 2020 21:10

For den kjente talkshow-stjernen Fredrik Skavlan endte 2019 med et inntektshopp på to millioner kroner sammenlignet med året før.

Årsresultatet endte likevel på nær 13 millioner kroner i fjor, sammenlignet med 18,7 millioner kroner året før.

Det ble også tatt ut et «tilleggsutbytte» på 17,5 millioner kroner, fremkommer det av rapporten.

Skavlan har også aksjer og andeler i fond og selskap som First Allokering, First Rente og Kahoot! til en samlet markedsverdi på 13 millioner kroner.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte regnskapet.

Les også Utfordrere mener sportskjempene får enerett på varer: – Skader konkurransen i markedet

Nær 50 prosent børsoppgang

Tallene viser regnskapet ved utgangen av 2019, og Skavlan hadde Kahoot-aksjer til nær en halv million på dette tidspunktet.

Siden starten av året har Kahoot! hatt en oppgang på 48,18 prosent, og kursen har steget fra 22 kroner per aksje i januar til 32,6 kroner per aksje ved Oslo Børs’ stenging fredag.

– Vi er fornøyd med fjorårets resultat. Det er ikke noe særlig utslag fra året før til i fjor, sier styreleder i Fredrik Skavlan, Ole Johan Prytz til E24.

På spørsmål om inntektsøkningen på to millioner kroner, forklarer han at det er innenfor normalen av variasjon i regnskapet.

– Hvorfor valgte man å ta utbytte i år?

– Fordi vi har akkumulert et overskudd over omtrent fire år, det var derfor passende å ta utbytte nå.

Om investeringen i Kahoot sier Prytz at det er en beskjeden investering.

– Investeringen ble gjort i 2019, og er kjempespennende. Det er en beskjeden investering, men morsomt å se at det går så bra. Det henger sammen med coronapandemien at aksjen har gått opp. Det er en langsiktig investering.

– Har det vært noen andre spennende investeringer i år?

- Det har vært noe overskuddslikviditet som har blitt investert i langsiktige papirer. Det er trygge investeringer som Fredrik ikke bryr seg så mye om, men som vi driver med.

Ifølge styrelederen har ikke selskapet foretatt seg noe med aksjene så langt i år.

Utbytte på over 18 mill.

Ifølge regnskapet tok talkshow-stjernen ut 17,5 millioner kroner i et såkalt «tilleggsutbytte», samt lønn på 1,9 millioner kroner og et ordinært utbytte på 750.000 kroner.

Les også P4 mistet millioner i reklameinntekter i 2019

– Det har vært akkumulerte overskudd over flere år. I 2019 var det et rom for et utbytte og da besluttet styret å betale det, sier Prytz til DN.

Skavlan står oppført som heleier i selskapet, og har én ansatt. Det har gått 2,1 millioner kroner til lønnsutgifter til den ansatte.

Til «ledende personer» havnet lønnskostnadene på 1,9 millioner kroner.