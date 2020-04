46 av 50 krisemilliarder står ubrukt

Staten sikret norsk næringsliv milliarder av kroner i lånegarantier gjennom norske banker. Frem til nå står majoriteten av pengene ubrukt.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og Iselin Nybø (V) følger nøye med på hvordan krisepakkene treffer næringslivet. Så langt har få benyttet seg av lånegarantiene. Vis mer TERJE BENDIKSBY

Publisert: Publisert: 24. april 2020 17:50

I starten av coronakrisen rapporterte E24 at DNB hadde fått lånesøknader på 1,8 milliarder kroner under den nye lånegarantien som skal sikre norske bedrifter likviditet i en tøff tid.

Banken sa den gangen at de trodde hele lånerammen fra staten ville bli brukt opp.

Så langt har imidlertid rushet etter mer lån uteblitt hos bedriftene.

Av rammen på 50 milliarder kroner, har 3,7 milliarder blitt benyttet, viser ferske tall fra Giek (Garantiinstituttet for eksportkreditt) som har fått data 76 finansforetak som står for 95 prosent av lånerammen.

Disse milliardene er fordelt på til sammen 1.021 lån.

Varehandel og Rogaland peker seg ut

Den store majoriteten, 95,2 prosent av bedriftene som har mottatt lån under statens corona-garanti, er såkalte små og mellomstore bedrifter (SMB).

Statistikken viser at det er den hardt pressede varehandelen som er næringen som står for den største delen av lånevolumet (32,3 prosent), etterfulgt av overnattings- og serveringsindustrien (11,1 prosent) og industrien (10,9 prosent).

Det er også stor forskjell på hvilke landsdeler som trenger friske penger i form av lån.

Rogaland topper listen og står alene for 22,8 prosent av lånevolumene, etterfulgt av Viken med 16,9 prosent av volumet.

Det er også mange av finansforetakene som ikke har brukt av sin personlige ramme. Av de 76 Giek har fått data fra, er det 59 som har innvilget lån.

– For tidlig å konkludere

Til tross for at lite av pengene er brukt, tror Finans Norge, som representerer landets banker, at fredagens tall bare er begynnelsen.

– Jeg tror nok ikke dette er et representativt tall for behovet i norsk næringsliv, sier kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi.

– Det vil nok stige i tiden fremover, sier han.

Han er usikker på hvor mye av rammen på 50 milliarder som brukes, men tror mange har ventet på andre støtteordninger og brukt av egenkapitalen sin, før de har tatt opp mer lån.

– Det er for tidlig å si hva behovet blir, men ingenting ville glede meg mer enn om vi kunne lagt ned denne ordningen så snart som mulig, sier Staavi.